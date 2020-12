Yeni yılda yıldız falınız ne diyor?

Funda BEDİR

Astroloji profesörü Abdalla Abdelaziz 2021 yılını burçlara göre Diyalog okurları için değerlendirdi. 2021’de yıldızı en yüksek burç Akrep, Başak ve Kova burcu… Hemen belirtelim genel olarak bu burçlardaki erkekler bayanlara oranlara daha şanslı.

İşte 2021 yılında burçları bekleyen sürprizler ve bazı ünlü isimlerin burç yorumları…

Koç: Sağlık konularında 2021’de sorun gözükmüyor. Başarılı bir yıl olacak ama özellikle iş hayatındaki düşmanlara karşı dikkatli olun. Sağlık konusunda bir problem gözükmüyor. Güzel bir yıl sizi bekliyor. Maddi konularda harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Çıkar ve ihtiyaçlarınızın dışında size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz...

Koç burcu olan UBP Milletvekili Hasan Taçoy’u güzel bir yıl bekliyor. Ancak iş yaşamında bazı düşmanlara dikkat etmeli.

Boğa: Öncelikle sağlıkta tüm hastalıklar kanser vb. de dahil olmak üzere genel bir rahatlama var. Boğa erkekleri; politika ve benzeri işlerden uzak durmalılar, büyük yatırım yapmamaları önemli. Maddi zorluk çekmeyecekler ama tutumlu olmaları gerekir. Boğa burcunda 2021 aşk yılı ama evlilik gözükmüyor.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer boğa burcu. 2021’de özellikle sağlık açısından rahat bir yıl olacak. Ancak maddi açıdan dikkatli olması gerekir.

İkizler: 2020 ikizler burcu için zor geçti 2021’de rahatlayıp nefes alacaklar. İkizler burcu politikacı veya iş adamları da bu sene daha rahat hareket edebilirler. Çok güzel bir yıl onları bekliyor. İkizler kadınları evliliklerinde problem yaşayabilirler. Boşanmalar artıyor. Sağlık konusunda ise bir problem gözükmüyor. Vücudunuzdaki negatif iyonları atabilmek için her türlü sağlıklı şey ile kendinizi şımartın etkilere açık bir dönemdesiniz..

İş insanı, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ikizler burcu. Bu yıl çok rahat geçecek. İş ve siyasi anlamda istedikleri noktaya ulaşması kolay olacak.

Yengeç: Normalde de aşka yatkın bir burçtur ama bu sene daha da fazla aşk var. Yengeç burcu erkekleri ise iş konularında dikkatli olmalarında fayda var zira biraz şanssız bir yıl onları bekliyor. Aşkı dolu dolu yaşayacakları bir yıl olacak ama sağlık konusunda aman dikkat! Ayrıca maddi kaynaklarınızı doğru olarak kullanmanızın önemli olduğu günlerdesiniz. Yanlış kararlar alabilir, bu durum doğrultusunda maddi sıkıntı çekebilirsiniz..

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yengeç burcu. İş konusunda şansız aşk konusunda verimli bir yıl olacak. Ama sağlığına dikkat etmesi gerekiyor.

Aslan: Neşeli bir sene geçirecek. Maddi anlamda sorun yaşamayacak ve bir ışıltısı olacak. Aslan burcundaki kişilerin hayranları artabilir. Ama yine de dikkatli olsunlar her şey çok güzel olacak. Aşk var ama evlilik konusunda dikkatli olsunlar. Bu aralar yaratıcılığınızdan uzaklaştığınız ve başkalarının fikirlerini fazlaca kafanıza taktığınız bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Kafa karışıklığına izin vermemelisiniz...

Hüseyin Özgürgün aslan burcu. Bu dönemde adaya gelmemesi daha iyi ve sağlıklı olur diye düşünüyorum. Burada problem gözüküyor ama İstanbul rahat.

Başak: İş hayatı oldukça başarılı gözüküyor. 2021’in yıldızı en parlayan burçları arasında başaklar var. Sağlık konusunda Mart, Nisan aylarına dikkat. Bu sene başak burcunda evlilik var hatta evlenip ayrılmış olanlar ikinci evliliklerini bile yapabilirler. Maddi konularda ise tutumlu olmaya özen gösterin. İş ya da diğer alanlarda bir şeyler kötü gittiğinde kendinizi alışverişe verebilme durumuna dikkat edin. Ailevi ilişkilerinizde başarı ve tatil planları gündeme gelebilir..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da başak burcu. Başarılı bir yıl onu bekliyor. Ama yine de sağlık konusundaki önerileri dikkate almasında fayda var.

Terazi: Son 4-5 yıl sıkıntılıydı ama 2021’de nefes alacakları bir sene olacak. Güzel sürprizler de yaşayacaklar ama para konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Tutumlu davranmaları gereken bir sene. Var olan ilişkileri istikrarlı bir şekilde devam edecek. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ise iş hayatında oldukça verimli bir döneme girecekler. Yalnız Terazi burcu kadınları kilo alma konusunda dikkatli olmalılar.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu terazi burcu kadını…

2021 yılı uğurlu gelecek. Rahat nefes alacak ancak maddi konularda dikkat etmesi gerekiyor.

Akrep: İş ve aşkta başarılı bir yıl fakat sağlık konusunda sinirsel problemler olabilir. Sakin kalmaya özen gösterin. Son zamanlarda alım-satım işlerinde de bilhassa dikkatli olun ayrıca kredi kullanmak gibi büyük işlere mümkünse girmemenizde fayda var..

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı akrep burcu. 2021’in yıldızı en yüksek burçları arasında ilk sırada. Başarısı artarak devam edecek gibi.

Yay: Hem maddi hem manevi olarak erkekler kadınlara göre daha şanslı bir yıl geçirecekler. Sağlıkta ise Nisan ayında biraz sıkıntı olabilir ama çok önemli bir şey değil. Sabırlı olurlarsa önümüzdeki aylarda hayatlarında çok güzel gelişmeler olabilir. Bugünlerde ruhani yönünüz yüksek olabilir. Etrafınızdaki kişilerin size nazar değdirebilme ihtimallerini göz önünde bulundurarak hareket edin..

Başbakan Ersan Saner yay burcu olan siyasetçiler arasında. Başarılı ve şanslı bir sene geçirecek.

Oğlak: Aşkta erkekler kadınlara oranla daha başarılı. Kadınların aşk hayatında dengesizlikler yaşanabilir, evlilik beklentisi içinde olanlarda biraz şanssızlar ama Mart ayından sonra her şey normale dönecek. Sağlıkta ise zorlu bir yıl geçirdiler ama 2021’de problem gözükmüyor. Bekleyin, isteyin, düşüncelerinizi olumlu tutun ve sonunda olumlu gelişmelerin tam istediğiniz gibi hayatınıza aktığını görün. Güven önemli olacak... Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oğlak burcu. Oğlak burçları bazı şansızlıklar yaşayabilir ama 2021 yılının üçüncü ayında hayat normale dönecek.

Kova: Sakinliği seven, barışçıl bir burçtur. Sağlık orta seviyelerde bu bakımdan dikkatli olmalarında fayda var. Psikolojik olarak bunalım, depresyon gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirler. Aşk onlara iyi gelecek, iyileşecekler. Bugünlerde ise bir şeyler yapmak yerine hayatın akışına güvenmeye ihtiyacınız var. Evren bolluk ve bereketini size sunup ihtiyaçlarınızı karşılayacak..

Kova burcu olan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, sağlık açısından biraz sıkıntılı bir yıl geçirebilir. Hem ruh hem de beden sağlığına dikkat etmeli.

Balık: Balık burcu 2021’de neredeyse her konuda yavaş ama temkinli ilerliyor. Maddi manevi sıkıntılar söz konusu ancak ilk altı aydan sonra her şey düzelecek. Her şeyin yolunda olduğu zamanların kıymetini bilmeliler. Kendi hedef ve isteklerinize yürüyün ve başkalarının etkilerini üzerinizde taşımaktan özgürleşin. Eleştiriler yapıcı olmadığı sürece dikkate değer değillerdir, unutmayın..

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da balık burcu…Yıldızlar balık burcunun her konuda yavaş ama temkinli ilerleyeceğini söylüyor…

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 11:40