Kuzeyde 16, güneyde 704 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta 704 vaka tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde panik yaşanırken, yeni önlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise 2 bin 678 test sonucu 16 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de de 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi yaşamını yitirdi.

Pilli: 8’i yerel vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 678 olduğunu, 8'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Güneyde can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da 2 yeni can kaybı meydana geldi, 704 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün 67 ve 90 yaşlarındaki iki erkek hasta hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 119'a ulaştı.

Türkiye’de 15 bin 692 vaka

Türkiye'de ise son 24 saatte 184 bin 415 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısının 4 bin 98 olduğu, iyileşen sayısının 2 milyon 78 bin 629'a yükseldiği belirtildi.