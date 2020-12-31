Kuzeyde 16, güneyde 704 yeni vaka

Rumlar tedirgin

Kuzeyde 16, güneyde 704 yeni vaka
banner432

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta 704 vaka tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi. 
Rum kesiminde panik yaşanırken, yeni önlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi. 
Kuzey Kıbrıs’ta ise 2 bin 678 test sonucu 16 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de de 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi yaşamını yitirdi. 

Pilli: 8’i yerel vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 678 olduğunu, 8'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Güneyde can kaybı 
Güney Kıbrıs'ta da 2 yeni can kaybı meydana geldi, 704 yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün 67 ve 90 yaşlarındaki iki erkek hasta hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 119'a ulaştı.

Türkiye’de 15 bin 692 vaka
Türkiye'de ise son 24 saatte 184 bin 415 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısının 4 bin 98 olduğu, iyileşen sayısının 2 milyon 78 bin 629'a yükseldiği belirtildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak
22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner472

banner460