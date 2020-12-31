Hayaller zengin olmak

Ömer KADİROĞLU

Şans oyunları ve piyango biletlerinin milyonluk büyük ikramiyeleri hem KKTC hem de Türkiye’de ekonomik zorluklar içerisinde yaşam süren vatandaşların rüyalarını süslüyor…

KKTC Devlet Piyangosunun 2 milyon Türk Lirası, Sayısal Lotonun 93 milyon Türk Lirası ve Süper Lotonun 24 milyon yılbaşı ikramiyeleri vatandaşa umut oluyor. Acısıyla tatlısıyla 2020 yılını geride bırakmaya sayılı günler kala vatandaşlar ikramiye çıkar umudu ile şans oyunları oynuyor. Bilet alan vatandaşlar ikramiye çıkması halinde ne yapacakları ile ilgili Diyalog’a konuştu. Bazı vatandaşlar ikramiye çıkacağına ihtimal vermediği için bir plan yapmadığını ifade ederken bazıları ise ikramiye çıkması halinde nasıl kullanacaklarını anlattı.

Ne dediler…?

Şükrü Tolgalı

“Piyango bileti aldım ve devlet piyangosunu tercih ettim. Devlet piyangosu tercih etmemin nedeni hem devletimize katkı, hem çıkma şansı daha yüksek hem de Milli Piyango artık makineden oynanan bir oyun olduğu için tercih etmedim. Devlet piyangosu 2 milyon TL veriyor… Çok büyük bir rakam değil ancak çıkarsa ne yapacağımı planlamadım. İkramiye çıktıktan sonra ne yapacağımı düşüneceğim. Büyük ihtimalle çocuklarım için bir yatırım yaparım.”

Özcan Göktaş

“Piyango biletimi aldım ve Türkiye’nin biletlerine çıkması çok zor olduğundan KKTC devlet piyangosunu tercih ettim. Matematiksel olarak çıkma şansı daha yüksek olduğundan herkes tarafından devlet piyangosu tercih ediliyor. 15-20 bilet aldım. İnşallah bir gün çıkacak umudu ile alıyoruz. Devlet Piyangosunun 2 milyon TL ikramiyesi var. Çıkması halinde yarısını yatırım yaparım yarısını da keyfim için harcarım. Yatırım olarak da arsa alırım.”

Abdullah Doğan

“Yılbaşı özel çekilişi için biletimi aldım ve Devlet Piyangosunu tercih ettim. Devlet Piyangosu tercih etmemin sebebi hem devletimize katkı hem de çıkma şansı daha yüksek olmasıdır. Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişi için 2 milyon Türk Lirası ikramiye veriyor. Büyük ikramiyenin bana isabet edeceğine ihtimal vermediğim için bir plan yapmadım ancak çıkarsa 2 milyonu nasıl harcayacağımı planlayacağım. Bir umut olarak alıyoruz.”

Recep Şehitoğlu

“Biletlerin hiçbiri hakkında bilgim yoktur ancak yılbaşı çekilişi için hepsinden birer tane aldım. Büyük ikramiye bana çıkarsa çevremde olanlara daha fazla yardım etme imkânım olacaktır. Evet, herkes daha rahat bir hayat yaşamayı ister, bu nedenle kendime de çevremdeki ihtiyaçlı kişilere de büyük ikramiye çıkarsa harcama yapacağım. 93 milyon herkese yetecek bir paradır bu nedenle bana çıkarsa hem kendim hem de çevremdeki ihtiyaçlılar için harcayacağım.”

Cafer Dikyar

“Yılbaşı özel çekilişi için piyango biletimi aldım ve bilet alırken Devlet Piyangosu tercih ettim. Çıkma şansı daha yüksek olduğu için Devlet Piyangosunu tercih ettim. Devlet Piyangosu 2 milyon TL veriyor. Ben de çok varlıklı birisi değilim ancak büyük ikramiye bana çıkarsa önce çevremdeki ihtiyaçlı insanlara yardımcı olup sonrasında da kendim için harcama yapacağım.”

Süleyman Suay

“Piyango biletimi aldım ve bilet olarak Devlet Piyangosunu tercih ettim. İçimden öyle geldiği için bu yıl Devlet Piyangosu almak istedim. Daha önce çok bilet aldım ancak hiç kazanmadım. Bir umut almaya devam ediyorum. Devlet Piyangosu 2 milyon TL veriyor ancak büyük ikramiye bana çıkarsa nasıl harcarım diye bir plan veya düşüncem olmadı. Çıkarsa çıktıktan sonra ne yapacağımı planlayacağım.”

Nihat Payas

“Yılbaşı özel çekilişi için piyango biletimi aldım. Hem Devlet Piyangosu hem Milli Piyango aldım. Büyük ikramiye bana çıkarsa torunuma ev alacağım. Geriye kalan parayı da tüm torunlarım arasında paylaşacağım.”

Savaş Özel

“Piyango biletimi aldım ve bilet olarak Türkiye bileti ağırlıkla her ikisinden de aldım. Yani hem Devlet Piyangosu hem de Milli Piyango aldım. Milli Piyangonun büyük ikramiyesi bana çıkarsa Kıbrıs’ta yapmakta olduğum işimi büyüterek burada büyük bir yatırım yapmayı istiyorum. Hem yatırım yapıp kendim kazanmayı hem de iş imkânı yaratarak halkın kazanması için bir plan yaptım.”

Ahmet Kaşifoğluları

“Yılbaşı özel çekilişi için piyango biletimi aldım. Biletimi alırken Devlet Piyangosunu tercih ettim. Devlet Piyangosu bu yılbaşı çekilişinde 2 milyon TL veriyor. Büyük ikramiyenin bana çıkması halinde çocuklarım arasında çıkan ikramiyeyi bölüştüreceğim. Üç beş kuruş kendim için ayırıp paranın büyük kısmını üç çocuğum arasında bölüştüreceğim.”

Nafiye Kara

“Yılbaşı özel çekilişi için biletimi aldım. Bilet olarak KKTC Devlet Piyangosunu tercih ettim. Burada yaşadığım için buranın biletini almak istedim. Devlet Piyangosu 2 milyon TL ikramiye veriyor. Büyük ikramiye bana çıkarsa kendimi de çevremdeki ihtiyaçlı insanları da sevindirmek için harcarım. Günlük yaşamayı sevdiğim için ilerisi için bir yatırım yapmayı hiç düşünmem. Bugünden yarına ne olacağımızı bilemiyoruz.”