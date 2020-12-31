Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Tuğgeneral Taner Uysal, Tuğgeneral Nihat Ergün, Tuğgeneral Kemal Balta ve Tuğgeneral İbrahim Dağman’ı kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre; nezaket ziyaretinde bulunan komutanlarla görüşmesinde konuşan Başbakan Saner, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh cihanda sulh” özdeyişini hatırlatarak, "Bu ilkeden asla taviz vermeden, düşmanımız da olsa, dost elini uzatarak ama azimli duruşumuzdan taviz vermeden, Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın güvencesinin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez önemi bulunduğuna vurgu yapan Başbakan Saner, "Bu konuda ordumuza, sizlere müteşekkiriz” diye konuştu.

Komutanlardan Saner’e plaket

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de yaptığı konuşmada, adada görev yapan komutanlar olarak Başbakan Saner’e nezaket ziyaretinde bulunduklarına vurgu yaparak Başbakanlık görevine gelmiş olmasından dolayı Başbakan Ersan Saner’i kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

Korgeneral Öztürk, Başbakan Ersan Saner’e ziyaretleri anısına plaket de takdim etti.