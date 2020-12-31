Özelden yardım istenecek

Rum tarafındaki sağlık sisteminin artan Covid-19 vakalarının sonucunda, ciddi baskılara maruz kaldığını yazan Alithia gazetesi, korona virüsüyle enfekte olmuş hastaların tedavisinin en büyük yükünün devlet hastanelerinde olduğunu ve bunun sonucunda da devlet hastanelerindeki doktorların sınırlarında olduklarına işaret etti.

Rum Sağlık Bakanlığının ise, devlet doktorlarının üzerindeki baskıyı azaltma çabasıyla, özel sektörden bir miktar doktor talep ettiğini kaydeden gazete, ancak bu karara tepkiler olduğunu ve bazı doktorların kendi sebeplerinden ötürü bu çabaya katkıda bulunmayı kabul etmediklerinden söz edildiğini iletti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) sözcüsü ise açıklamasında, doktorların bu istekten kaçınmak için çeşitli bahaneler sunduklarını söyledi.

Alithia gazetesi “Hiç İyi Gitmiyoruz- Daha Sert Tedbirler Geliyor- Dünden İtibaren Mini Karantina- Koronayla Olan Mücadeleyi Kaybediyoruz” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, yalnızca 21-28 Aralık tarihleri arasında Rum kesiminde 2 bin 690 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini yazdı.

Tedavi görenlerin sayısının da günden güne arttığını ve bunun günde 140 ile 155 kişi arasında değişmekte olduğunu kaydeden gazete, 21-28 Aralık tarihlerinde Rum kesiminde 18 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazete, Rum kesiminde özel ve devletteki ilkokullar ile orta eğitim kurumları ve yükseköğretim kurumlarının ise 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yapacağını kaydetti.

Partiler önlemlere tepkili

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün alınan önlemlere AKEL, ELAM ve Dayanışma Hareketinin sert eleştirilerde bulunduklarını da yazan gazete, partilerin önlemlere karşı olduklarını ifade ederek, bilimsel-danışma komitesinin ne zaman toplandığını ve alınan daha sert önlemlerin ne zaman önerildiği sorusunu sordu.

Bahse konu partiler, Rum hükümetini önlemleri yeniden gözden geçirmeye de çağırdı.

Öte yandan gazete, son 20 gün içerisinde Birleşik Krallıktan Güney Kıbrıs’a dönüş yapan yolculardan alınan numunelerin, mutasyona uğramış yeni tip korona virüsün ülkede var olup olmadığının ortaya çıkması için Nöroloji ve Genetik Enstitüsüne gönderildiğini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı ofisi koordinatöründen alınan bilgiye göre, sonuçların henüz alınmadığını ekledi.

İkinci parti aşılar teslim alındı

Rum kesiminde hastane ve huzurevlerinde Covid-19’a karşı aşılamanın sürdüğünü yazan Politis ise, 7 bin dozluk ikinci partinin teslim alındığını ve dolayısıyla 3 bin 500 kişinin aşılanacağını belirtti.

Şu ana kadar 16 bin 750 doz aşı teslim alındığını kaydeden gazete, bu aşılarla yaklaşık 8 bin 300 kişinin aşılanacağını ekledi.

Başpiskopos Hrisostomos’un da Covid-19’a karşı geliştirilen aşıyı olduğunu yazan gazete, Hrisostomos’un dün aşıyı yaptırmasının ardından yaptığı açıklamada, aşıyı geliştiren bilim adamlarına teşekkür ederek, insanların önlemlere uyulması gerektiğini anlaması gerektiğini vurguladığını iletti.