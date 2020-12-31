Analiz sonuçları çıkmadı

Suna ERDEN

Girne’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen üç tür uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Evinde yapılan aramada 405 gram metamfetamin, 3 gram kokain ve 5 gram hintkeneviri ele geçirilen Hüseyin Tuluk ile operasyon esnasında yanında bulunan Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu ve Abdul Aziz Tleis dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonucunun beklendiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Aralık 2020 tarihinde zanlı Hüseyin Tuluk’un Girne’deki evinde yapılan aramada 405 gram metamfetamin türü uyuşturucu, 3 gram kokain, 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ayrıca üzerinde kokain kalıntısı olan rulo haline getirilmiş birer adet 200 ve 20 TL’lik banknot, zanlı Sevengül Ece Yılmaz’a ait bankamatik kartı, uyuşturucu içiminde kullanıldığı düşünülen plastik nargile, 2 adet hassas terazi bulduklarını belirtti. Evde yapılan aramada bin 480 TL ve 100 ABD Doları bulduklarını kaydeden polis, bulunan paraların uyuşturucu geliri olduğunu düşündüklerini ifade etti. Polis, zanlılar Hüseyin Tuluk, Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu İle Abdul Aziz Tleis’in suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Benan Kasımoğlu’nun Girne’deki evinde arama yapıldığını, bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonucunun beklendiğini belirterek,

8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.