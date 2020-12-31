Bildirim yasal bir sorumluluk

Üreticilerin hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 15 Ocak’a kadar uzatıldı

Bildirim yasal bir sorumluluk
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Küçükbaş hayvan üreticilerinin hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi, 15 Ocak’a kadar uzatıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü” uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği hatırlatıldı. 
Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin, kaza veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, üreticilerin kaza veteriner dairelerinden alacakları formu doldurması ve müracaat esnasında kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurması gerektiği belirtildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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