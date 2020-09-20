Durumu ağır

Ömer KADİROĞLUGüzelyurt-Lefke anayolunda dün saat 16.15’te Aydınköy’de motosikletle salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 yaşında Osman Özgür yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Osman Özgür yönetimindeki KP 562 plakalı motosikletle batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve o sırada normal yolunda seyreden 43 yaşındaki Murat Erdem’in yönetimindeki HZ 152 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet yolun solundan çıkarak önce beton su kanalına ardından da trafik levhasına çarparak durabildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Osman Özgür yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.olduğu öğrenilen Osman Özgür’ün hastanedeki tedavisi devam ederken polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.