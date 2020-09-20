Başroldeki bakan Clement Beaune

Fransa’nın, Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde, istişarelerde bulunmak üzere dün Güney Kıbrıs’a ve Yunanistan’a gönderdiği Avrupa Bakanı Clement Beaune Güney Kıbrıs’tan “Avrupa Birliği yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olmalıdır” mesajını verdi.

Politis, “Fransa İstiyor Diğerleri İsteksiz” başlıklı haberinde Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Meaune Türkiye’ye yaptırımları savunurken AB’deki diğer ortaklarının diyaloğun devamından yana olduğuna işaret etti.

Habere göre Beauna önceki gün görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e, Fransa’nın “AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği” tezini iletti.

Hristodulidis ile görüşmelerinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında Beaune, AB’nin Güney Kıbrıs’a desteğini Avrupa Konseyi’nde göstermesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. Hristodulidis diğer ortaklarının da “alınan kararların müştereken uygulanabilmesi” için diğer ortaklarının da Fransa ile aynı kararlılığı göstermesi umudunu dile getirdi, Beaune de MEB için Kıbrıs sorununa bir çözüme varma taahhütleri bulunduğunu ekledi.

Gazete, Fransa’nın net şekilde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasından yana tavır ortaya koymasına karşın, ortakları arasında büyük bir destek alamayacak göründüğüne işaret etti. Almanya Başbakanlık Sözcüsü’nün, KİPE’nin ilgili sorusuna karşılık diyaloğa devam edilmesinden yana tavır ortaya koyduğunu kaydetti, şu sözlerini aktardı:

“Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri takibe devam ediyoruz ve bu aşamada ihtilaflı hukuk konularının çözülmesi için gerekenin tansiyonun düşürülmesi ve diyalog olduğuna inanıyoruz. Büyük çabamız da budur.”



Haberde Brüksel’deki AB yetkililerinin, liderler zirvesinin hazırlığı için pazartesi günü toplanacak Dış Konular Konseyi’nde, Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili bilgilendirme haricinde hukuki bir karar alınmasını beklemediklerini söyledikleri kaydedildi.Habere göre Avrupalı bir yetkili, mevcut yaptırımlar listesine yeni isimler eklenmesi konusunda ise Güney Kıbrıs’ın bu konudaki önerilerinin halen görüşüldüğünü belirterek “Hedefimiz, Türkiye’yi cezalandırmak değil, davranışını değiştirmektir ve halen bunu başarabileceğimizi umuyoruz” ifadesini kullandı.Fileleftheros haberi “AB Enstrümanlarının Aktive Edilmesi… Fransa’nın, Birlik Liderleri Yaptırımlara da Hazır Olmalı Mesajı… Dışişleri Bakanı Bütün Ortakların Fransızca Konuşmasını İstedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Helikopter ile Yavuz ve Maraş üzerinde uçtu

Gazete Clement Beaune’un durumu “kendi gözleriyle görmesi için” Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis eşliğinde helikopter ile Yavuz sondaj gemisinin bulunduğu bölge ve Kapalı Maraş’a doğru uçtuğunu yazdı.

Alithia haberi, Beaune ve diğerlerinin helikopter içerisindeyken görüntülendiği bir fotoğraf eşliğinde birinci sayfasından ve “Fransız Bakan Kıbrıs MEB’i ve Maraş Üzerinden Uçtu… Yaptırımlar Konusunda Fransa’nın Güçlü Desteği… Avrupalıların Kıbrıs’ın ‘Veto’suna Tepkileri” başlık ve spotlarıyla detaylandırdı.