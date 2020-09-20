Onur ULAĞ
Girne’de bulunan Alagadi Halk Plajı’nın birinci kısmında dalgalara aldırmadan denize giren Yazan Omar Mommad Alja’farı (E-26) boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki diğer insanlar tarafında fark edilerek kurtarılan Alja’farı olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre; Yazan Omar Mohammad Alıja’farı’n ülkemize eğitim için geldiği ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) İnşaat Mühendisi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencinin zamansız vedası tüm arkadaşlarını üzdü.