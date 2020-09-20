Arkadaşlarını üzdü

Onur ULAĞ

Girne’de bulunan Alagadi Halk Plajı’nın birinci kısmında dalgalara aldırmadan denize giren Yazan Omar Mommad Alja’farı (E-26) boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedeki diğer insanlar tarafında fark edilerek kurtarılan Alja’farı olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Saat 14.30 sıralarında gerçekleşen olayda hastaneye kaldırılan Yazan Omar Mohammad Alıja’farı burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Edinilen bilgilere göre; Yazan Omar Mohammad Alıja’farı’n ülkemize eğitim için geldiği ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) İnşaat Mühendisi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencinin zamansız vedası tüm



