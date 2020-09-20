Asla yapmam

Melis GÜNEL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, Nakşibendi Tarikatı’nın lideri merhum Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi ve cemaatle birlikte, Lefkoşa’daki Selimiye Camii’nde bulunduğunu gösteren bir videonun sosyal medyada yayınlanması farklı yorumlara yol açtı.

Bunun üzerine Diyalog’a konuşan Sucuoğlu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin yakın zamanda çekilmediğini, 2 yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, görüntülerin 14 Nisan 2018’e ait olduğunu belirterek davet üzerine gittiği bir mevlit töreni olduğunu belirterek “Ben iki kişi dışında asla kimsenin elini öpmem; onlar da benim annem ve rahmetli babam. Ama elini öpseydim de saklamazdım.” dedi. Bakan Sucuoğlu şöyle dedi:

“El öpme kesinlikle yok. Dikkatli bir şekilde izlenirse, saygı amaçlı eğildiğim görülür. Elini tuttum ve tokalaştım 20 dakika gibi kısa bir süre sonra da oradan ayrıldım. Atatürk ilkelerine bağlılığımı herkes çok iyi bilir.”

‘Arşivlere baksınlar’



Bu yıl içinde çekildiği iddiasıyla yayınlanan videoda, Coronavirüs salgını karşısında hiçbir tedbire uyulmadığı, Sucuoğlu’nun, Mehmet Efendi’nin elini öptüğü ve Sucuoğlu’nun Atatürk ilkelerinden uzaklaştığı savunuldu. Bu iddiaları da yanıtsız bırakmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, “Bazı kesimler dünden beridir 2018’de çekilen videoyu siyasi bir kılıfa sokmaya çalışıyorlar. Lütfen kendi parti başkanlarına ve milletvekillerine baksınlar” ifadelerini kullandı.Söz konusu videonun çarpıtılarak siyasi bir noktaya çekilmeye çalışıldığını söyleyen Sucuoğlu şöyle dedi:“Eleştiri yapanlar lütfen arşivlere girsinler. Kendi partilerinin genel başkanları ve milletvekilleri kaç kez dergaha gitmiş, görsünler. Onların dergaha gitmiş olmaları, Atatürkçülüklerini sorgulatmaz. Çünkü gayet doğaldır. ”

Karalama kampanyasına üzüldü

Yalan haber yapmanın ve yaymanın çok kolay olduğunu belirten Sucuoğlu, “Yalan haber yapılması dışında birde bunu okuyan büyük bir kesim araştırmadan sorgulamadan önce inanıyor sonra karalama kampanyası düzenliyor çok yazık” dedi.

Son olarak kendisinin Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi Efendi ile tanışıklığının nereye dayandığı sorusuna Sucuoğlu şu yanıtı verdi:

“Tanışıklığımız çok eskiye dayanır. Çok sık olmamakla birlikte arkadaşlarla zaman zaman dergaha gideriz. Çay içer pasta yeriz. Senede 1-2 kere gider huzur buluruz. Ama bu olayın Atatürk ilkelerine bağlanması son derece yanlıştır.”