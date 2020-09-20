Asla yapmam

Melis GÜNEL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, Nakşibendi Tarikatı’nın lideri merhum Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi ve cemaatle birlikte, Lefkoşa’daki Selimiye Camii’nde bulunduğunu gösteren bir videonun sosyal medyada yayınlanması farklı yorumlara yol açtı.
Bunun üzerine Diyalog’a konuşan Sucuoğlu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin yakın zamanda çekilmediğini, 2 yıl öncesine ait olduğunu söyledi.
Sucuoğlu, görüntülerin 14 Nisan 2018’e ait olduğunu belirterek davet üzerine gittiği bir mevlit töreni olduğunu belirterek “Ben iki kişi dışında asla kimsenin elini öpmem; onlar da benim annem ve rahmetli babam. Ama elini öpseydim de saklamazdım.” dedi. Bakan Sucuoğlu şöyle dedi:
“El öpme kesinlikle yok. Dikkatli bir şekilde izlenirse, saygı amaçlı eğildiğim görülür. Elini tuttum ve tokalaştım 20 dakika gibi kısa bir süre sonra da oradan ayrıldım. Atatürk ilkelerine bağlılığımı herkes çok iyi bilir.”
‘Arşivlere baksınlar’
Söz konusu videonun çarpıtılarak siyasi bir noktaya çekilmeye çalışıldığını söyleyen Sucuoğlu şöyle dedi:
“Eleştiri yapanlar lütfen arşivlere girsinler. Kendi partilerinin genel başkanları ve milletvekilleri kaç kez dergaha gitmiş, görsünler. Onların dergaha gitmiş olmaları, Atatürkçülüklerini sorgulatmaz. Çünkü gayet doğaldır. ”
Karalama kampanyasına üzüldü
Yalan haber yapmanın ve yaymanın çok kolay olduğunu belirten Sucuoğlu, “Yalan haber yapılması dışında birde bunu okuyan büyük bir kesim araştırmadan sorgulamadan önce inanıyor sonra karalama kampanyası düzenliyor çok yazık” dedi.
Son olarak kendisinin Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi Efendi ile tanışıklığının nereye dayandığı sorusuna Sucuoğlu şu yanıtı verdi:
“Tanışıklığımız çok eskiye dayanır. Çok sık olmamakla birlikte arkadaşlarla zaman zaman dergaha gideriz. Çay içer pasta yeriz. Senede 1-2 kere gider huzur buluruz. Ama bu olayın Atatürk ilkelerine bağlanması son derece yanlıştır.”
KKTC laik bir ülke midir? Yoksa ılımlı bir İslam ülkesi midir? Eğer Anayasasında yazılı olan laik bir ülke ise, başbakan ve bakanlar, siyasal İslamcılara mesaj vereceklerine, gidip savcılıklara suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Atatürk gibi bu gerici şeriat odaklarını da kapatmalıdırlar.