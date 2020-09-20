Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3

KKTC'de son 24 saatte yapılan bin 538 Coronavirüs testinden 22'si pozitif çıktı. Vakalardan 19'unun temaslı 3'ünün yerel olduğu, tedavisi tamamlanan 7 kişinin dün taburcu olduğu açıklandı.

3'ü yoğun bakımda tedavisi süren 291 hastanın bulunduğu KKTC'de toplam vaka sayısı 694'e, toplam test sayısı da 154 bin 756'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünkü test sonuçlarını yazılı açıklamayla duyurdu. Pilli, son 24 saatte bin 538 test yapıldığını ve 22 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı: 1538

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar: 3

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 7



Dün kaybedilen vaka sayısı- yokYapılan toplam test sayısı- 154.756Toplam vaka sayısı- 694İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 399Tedavisi devam eden vaka sayısı- 291Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 81Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 3