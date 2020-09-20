Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3

KKTC'de son 24 saatte yapılan bin 538 Coronavirüs testinden 22'si pozitif çıktı. Vakalardan 19'unun temaslı 3'ünün yerel olduğu, tedavisi tamamlanan 7 kişinin dün taburcu olduğu açıklandı.
3'ü yoğun bakımda tedavisi süren 291 hastanın bulunduğu KKTC'de toplam vaka sayısı 694'e, toplam test sayısı da 154 bin 756'ya ulaştı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünkü test sonuçlarını yazılı açıklamayla duyurdu. Pilli, son 24 saatte bin 538 test yapıldığını ve 22 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Dün yapılan test sayısı: 1538
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 22
Ülke dışından gelen vakalar – yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19
Yerel vakalar: 3
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 7
Yapılan toplam test sayısı- 154.756
Toplam vaka sayısı- 694
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 399
Tedavisi devam eden vaka sayısı- 291
Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 81
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 3