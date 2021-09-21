Test sayısı 20 bini geçti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir can kaybı olurken, 21 bin 248 testle 76 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta da bir can kaybı oldu, 64 bin 474 test sonucu 156 yeni vaka belirlendi.

Kuzeyde hayatını kaybeden hastanın 92 yaşındaki Hasan Aşıcıoğlu olduğu, Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde Covid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 21 bin 248 testle 58’i yerel 76 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 292 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Vakalardan, 2’sinin yurt dışından geldiği, 16’sının daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakalardan 27’si Lefkoşa, 16’sı Girne, 4’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 5’i İskele’den.

Ülke genelinde ayrıca dün 5 bin 10 Covid aşısı yapıldı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 tespiti için son 24 saatte 64 bin 474 test yapıldı, 156 vaka saptandı.

92 yaşında bir kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 548’e, toplam vaka sayısı 119 bin 113’e yükseldi.