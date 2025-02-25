Doğru yolu buldu

Girne’de faaliyet gösteren büyük bir işletmenin teminatlı olan davasını tamamen kapatacağını vadederek, yöneticilerden rüşvet istediği iddia edilen Doğan Alas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminatla serbest bırakılırken, emare alınan cep telefonunun şifresini polise verdiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının Girne’de meydana gelen “bir milyon Euro karşılığı, teminata bağlı dava dosyalarının kapatılacağı teklifi” ile ilgili tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada, zanlının bir milyon Euro karşılığında dava dosyalarının kapatılması teklif edilen kişiye 2 Temmuz 2024’te gittiğini ve aynı davalarıyla ilgili aynı vaatlerle olarak 200 bin dolar istediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıdan izahat istendiğini, bu görüşmeleri tamamen iyi niyetle ve yardımcı olmak maksadıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 12 gün ek tutukluluk emri alındığını hatırlatan polis, bu süre zarfında 20 ifade temin edildiğini kaydetti.

Alınan ifadelerde, zanlının benzer 9 meseleyle daha ilgisi olduğunun tespit edildiğini belirten polis, zanlının daha önce vermeyi reddettiği telefon şifrelerini söylediğini ve soruşturmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

Polis memuru, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Savcı polise sorular yöneltti

Savcı Volkan Kayabaş, polise sorular yöneltti. Savcı, “Şimdiye kadar yaptığınız soruşturmada mahkeme, savcılık veya polis aleyhinde bir ifade veya kanıt buldunuz mu? sorusunu yöneltti. Polis, “Hayır” cevabını verdi.

Savcı, zanlının para aldığına dair kanıt olup olmadığını sordu. Polis, zanlının para aldığına dair kanıt olmadığını söyledi.

Mahkeme; 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 2 milyon TL kefalet senedi imzalaması ayrıca zanlının 2 milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emir verdi.