‘Viski’ çetesi

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Demirhan’da faaliyet gösteren iki marketten alkollü içki çalan Alaeddin Öngörür, Eren Denli ve Yunus Aksak isimli gençler tutuklandı.

Zanlıların evinde yapılan aramada en pahalı viski çeşitleri tespit edildi. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek süre temin edilirken, sırf içki çalmak için ülkeye geldikleri ortaya çıktı.

Üç kafadarın 15 gün önce ülkeye geldiği, araç kiralayarak işe koyulduğu belirtildi.

Çaldıklarını Türkiye’ye götürüp satmayı ve parayı paylaşmayı hedefleyen ancak amacına ulaşamadan yakalanan zanlılarla ilgili olgular mahkemeye aktarıldı.

Zanlıların iki marketten 79 bin TL değerinde 7 adet viski çaldığı, evlerinde yapılan aramada ise

51 şişe alkollü içki, 49 paket çikolata ve muhtelif kişisel bakım ürünü ele geçirildiği belirtildi.

İlk durakları Bestmar oldu

Polis; zanlıların 20 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bestmar isimli markete müşteri olarak girdiklerini söyledi. Polis; zanlıların 29 bin 999 TL değerindeki Glenrothes marka 25 yıllık viskiyi, 8 bin 999 TL değerindeki Bowmore Darkest marka 15 yıllık viskiyi ve 14 bin 999 TL değerindeki Chı̇vas Regal marka 25 yıllık viskiyi ceketlerin içine saklayıp çaldıklarını açıkladı.

En pahalı olanları seçtiler

Polis, zanlıların yine 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10.20’de Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak gittiklerini belirtti. Polis, zanlıların buradan da 14 bin TL değerinde 2 adet Balvenie marka viskiyi çaldıklarını açıkladı.

Polis; zanlıların 21 Şubat 2025 tarihinde de Erülkü Süpermarkete gittiklerini belirtti. Polis, zanlıların 11 bin 139 TL değerinde Glenfiddch ve Lauders marka viskileri ödeme yapmayarak market dışarısına çıkararak çaldıklarını ifade etti.

Polis; incelenen kamera görüntülerinden zanlıların kullanmakta olduğu kiralık araç̧ şirketine ulaşıldığını belirtti. Polis, araçtan yola çıkarak tespit ettikleri zanlıları 23 Şubat 2025 tarihinde, tutuklandıklarını dile getirdi.

Polis; Alaeddin Öngörür’ün ifadesinde diğer iki zanlı ile Türkiye’de bir araya geldiklerini, Kıbrıs’a gelip içki çalmak ve satıp elde edilen parayı paylaşmak için anlaştıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Bir zanlının evinde 3 valiz dolusu ürün ele geçirildi

Polis; Alaeddin Öngörür'ün Girne’de kaldığı adreste yapılan aramada ikametgahın içerisinde ve apartmanın eksi katında toplamda 3 valiz içerisinde tahmini değerleri 151 bin 550 TL viski ve birçok marka çikolata bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıdan ürünler ile ilgili olarak izahat istendiğinde her hangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.