Tarihi adım

Ukrayna, ABD arasında doğal kaynaklar anlaşması imzalamaya hazırlanırken Putin, Rusya'nın rezervler açısından Ukrayna'dan çok daha fazlasına sahip olduğunu söyledi. Rus lider, tarihi bir açıklama yaparak, "Amerikalılar da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ortakla memnuniyetle çalışırız" dedi. Kremlin, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın çok sayıda nadir toprak metal yataklarına sahip olduğunu belirtti.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile böyle bir anlaşma olasılığını dile getirmesinin ardından bunları geliştirmek için anlaşma yapmaya açık olduğu ifade edildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın metal yataklarını geliştirmek için kendi planları olduğunu ancak “siyasi irade anı” geldiğinde ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Putin devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın gelecekteki bir Rusya-ABD ekonomik anlaşması kapsamında hükümet ve özel sektör de dahil olmak üzere Amerikalı ortaklarla ortak projelere açık olduğunu söylemişti.

ABD Jeoloji Araştırmaları verilerine göre Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük beşinci nadir toprak metalleri rezervine sahip.

Ukrayna ile anlaşmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir nadir metal anlaşması imzalamaya hazırlanıyordu. Amerikalı ve Ukraynalı liderler, Washington'ın Ukrayna'nın madenlerine erişimini öngören anlaşmanın imzalanmaya yakın olduğunu söyledi.

Trump, anlaşmayı imzalamak üzere Zelenski'yi bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'da ağırlayabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabinesini ülkesinin nadir toprak elementleri hakkında topladıktan sonra verdiği röportajda, Rusya'nın rezervler açısından Ukrayna'dan çok daha fazlasına sahip olduğunu dile getirdi.

Putin, "Amerikalılar da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ortakla memnuniyetle çalışırız" dedi.

Rus lider, bu nadir elementlerin bulunduğu çeşitli bölgeleri de sıraladı.

Putin ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın işgali altındaki bölgelerini de kastederek, "Yeni topraklarımıza, yani Rusya'nın bir parçası haline gelen tarihi topraklarımıza yabancı ortakları çekmeye hazırız" diye konuştu.

