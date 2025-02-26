‘Gençlik iş başında’

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı çerçevesinde Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) liderliğinde yürütülen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz Projesi” devam ediyor.

Açıklamaya göre; Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) iş birliğindeki yerel zanaatkarları tanımaya yönelik gezi serisinin bir sonraki durağı Çayırova ve Büyükkonuk oldu.

Geleneksel üretim süreçlerini yerinde keşfetmek için bir araya gelen Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER) ile Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği üyelerinden gençler, ilk olarak Çayırova’daki Lefkara Evi’ni ziyaret etti.

Daha sonra Büyükkonuk’a geçilerek, tarihi bir taş yapı olan Kemeraltı Aş Evi’nde öğle yemeği yendi. Ardından yerel üreticilerin ürünlerinin toplandığı ve kooperatif usulüyle satışının yapıldığı Zivania Haus ziyaret edildi. Gezinin son durağı ise, Büyükkonuk’ta el yapımı ahşap ürünler üreten Boreas Handmade atölyesi oldu.

Dijital Kıbrıs Zanaatkarları Haritası için veri toplama süreci devam edecek.

