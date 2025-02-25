100 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde, Çanakkale Göleti yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Buğra Kılıç’a çarptıktan sonra kaçan, olaydan 20 saat sonra teslim olan Mehmet Kıstı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Mahkemeye kazanın olgularını anımsatan polis çavuşu Erkan Çetin, 18 Şubat 2025 tarihinde, 00.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine yönetimindeki JG 210 plakalı araçla seyreden zanlının, Buğra Kılıç’a çarptığını söyledi. Polis; Kılıç’ın, çarpmanın etkisiyle 33 metre savrulduğunu açıkladı. Berkcan Lisani isimli sürücünün de aynı istikamette seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, yolda yaralı olarak yatmakta olan Kılıç’a çarptığını ve yolun solundan çıkarak durduğunu anlatan polis, Kılıç’ın kaza sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı. Polis, zanlının, kazanın ardından olay yerinden kaçtığını ve takriben 20 saat sonra teslim olduğunu aktardı.

Soruşturma sürecek

Polis, zanlı Kıstı’nın kullandığı JG 210 plakalı aracın Akova’daki evinin kapalı garajı içerisinde ön sağ kısmı ağır hasarlı vaziyette tespit edip emare olarak alındığını açıkladı. Polis, aracın üzerine tespit edilen kan izlerinden örnekler alındığını ve analize gönderildiğini aktardı. Polis memuru, kazayla ilgili 13 adet çevre kamera görüntüsünden 8’inin incelendiğini, zanlıya ait cep telefonunu incelenmesi için data incelemesine gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, incelenen 8 kayıttan birinde zanlının kaza öncesi Mağusa’da bir marketten, alkollü içki aldığına dair görüntü tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, uyuşturucu analizi yapabilmek için zanlıdan kan ve idrar örneği aldığını aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu. Polis, zanlının sürüş ehliyetine el konmasını da talep etti.

Mahkeme; zanlının, 100 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 600’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkeme; zanlının sürüş ehliyetine de el konmasına ayrıca emir verdi.

