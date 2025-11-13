İlk durak Kaleburnu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla başlattığı bölgesel ziyaretlerin ilkini Kaleburnu’nda gerçekleştirdi.

Birlik’ten verilen bilgiye göre; Birlik Başkanı Adil Onalt ve yönetim kurulu üyeleri, bölgede faaliyet gösteren üreticilerle bir araya gelerek, sektörde yaşanan güncel sıkıntıları değerlendirdi.

Toplantıda, üreticiler, sürü güvenliğini tehdit eden başıboş köpeklerin en büyük sorunlardan biri olduğunu ve acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.

Üreticiler ayrıca arpa temininde zorluk yaşandığını ve bölgeye Veteriner Dairesi’nden yeterli sayıda veterinerin gelmediğini de savundu.

Orman arazilerindeki ağılların bir yıllık süreyle kiralanmasının uzun vadeli yatırım yapma isteğini engellediğini de kaydeden üreticiler, küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede hayvan satışlarında ciddi durgunluk yaşandığını, maliyetlerin artmasına karşın satış fiyatlarının düşük kaldığını, bunun da sektörü zora soktuğunu vurguladı.

Birlik Başkanı Adil Onalt ise, üreticilerin dile getirdiği sorunların çözümü için ilgili kurumlarla temas kurulacağını belirterek, Birliğin bölgesel ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Bu kapsamda, bir sonraki toplantının Dilekkaya okul binasında yapılacağını duyurdu.

