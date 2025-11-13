Kıbrıs sorunu masada

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ankara’ya yapacağı ilk yurtdışı resmi ziyaret için adadan ayrıldı. Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman için Türkiye’den özel uçak gönderildi. Erhürman’ın bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, ağırlıklı konunun Kıbrıs sorunu olması bekleniyor.

Ercan Havalimanı’ndan saat 18.00 sıralarında ayrılan Erhürman'ı; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve diğer yetkililer uğurladı.

Erhürman’a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı’nın heye-tinde ayrıca Müsteşar Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi yer alıyor.

Erhürman’ın programı

Cumhurbaşkanı Erhürman, programı kapsamında, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek ve mozo-leye çelenk koyacak.

Erhürman, ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile resmi konutunda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme gerçek-leştirecek. İkili görüşmenin ardından toplantı heyetlerin katılımıyla devam edecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleye-cek.

Erhürman’ın temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saatlerinde adaya dönmesi bek-leniyor.

