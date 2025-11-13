Ödüller verildi

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) 14’üncü kez düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, “Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla gerçekleştirildi.

Törene Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, İKD Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu ve Dünya Kupası Şampiyonu Yeliz Güllü, törende dans performansıyla yer aldı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, törenin 18 yıllık emek, mücadele ve inanç dolu bir yolculuğun ürünü olduğunu söyledi.

Kadınların ekonomiye kattığı değerin alkışlandığı bu özel gecede, girişimciliği destekleyen bir ekosistemi büyütmek için çalıştıklarını belirten Bozkırlı, “14 yıldır bizimle aynı vizyonu paylaşan Telsim’e teşekkür ediyorum. Ödül alsın ya da almasın her kadın, bu ülkenin ekonomik gücünün bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Özdenefe: Kadınların ekonomideki varlığı güçlendirilmelidir

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, törende yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için sosyal devlet politikalarının önemine dikkat çekti.

Özdenefe, “Ülkemizde öncelikle kadın istihdamının artırılması gerekmektedir. Kendi hesabına çalışan, şirket ortağı veya direktör konumundaki kadınların sayısının artması ekonomiyi güçlendirir.” dedi. Kadın kooperatiflerinin ve üreten kadınların ekonomik zincirin önemli halkaları olduğunu vurgulayan Özdenefe, siyasetten ekonomiye kadar tüm alanlarda “cam tavanların” kırılması gerektiğini belirtti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, topluma değer katan, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan kadın girişimcileri onurlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kimler ödül aldı

Törende ödül kazanan kadın girişimciler şöyle açıklandı:

Yılın Kadın Girişimcisi: Olgu Afşaroğlu (Buff & Bloom Direktörü)

Bölgesinde Fark Yaratan Kadın Girişimci: Aysu Diren (Aysu’s Cakes & Bakery Direktörü)

Gelecek Vadeden Kadın Girişimci: Gülşen Kayımzade (Lefke Arıcılık ve Ticaret Ltd. Direktörü)

İş Kadınları Derneği Onur Ödülü: Birgül Güvenir Beyatlı (Mimar ve Turistik İşletme Sahibi)

Telsim Girişimcilik Özel Ödülü: Berin Sonüstün (British Medical Laboratuvar Kurucusu ve Direktörü)

