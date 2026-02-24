Dördüncü buluşma

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün dördüncü kez bir araya gelecek. Lefkoşa ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi konutunda yer alacak görüşme saat 11.00’de başlayacak. Barış Gücü’nden yapılan açıklamaya göre; görüşmeye Diagne ev sahipliği yapacak. Dairesi, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, Metehan'da (Mor Çember'den) bulunan askeri birlik girişinin, ara bölgeye geçişin sağlanması için 9.30-9.45 arasında açık olacağını duyurdu.

İlk üç görüşme

Görüşmelerin kısa geçmişi şöyle:

Erhürman ile Hristodulidis ilk kez 20 Kasım 2025 tarihinde ara bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi konutunda bir araya gelmişti. İkinci görüşme ise 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Erhürman ile Hristodulidis arasındaki üçüncü görüşme ise 28 Ocak 2026 tarihinde gerçeklemişti. Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve özel temsilci Maria Angela Holguin Cuellar’nın da katıldığı bu görüşmede diyalog sürecini sürdürme kararlılığını yeniden teyit etmişti.



Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026, 10:11