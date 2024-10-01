Dosya savcılıkta

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma iddiasıyla hakkında polis soruşturması yürütülen UBP milletvekiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özersay, milletvekiline yönelik polis soruşturmasının tamamlandığını ve dosyanın Başsavcılığa gönderildiğini belirtti.

Özersay,"Evet, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması olan UBP milletvekilinin polisteki soruşturması tamamlandı ve dosya nihayet Başsavcılığa gönderildi. Başsavcılığın vereceği görüş sonrasında, birkaç hafta içinde konunun Meclis'e gelmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar verilmesi gerekecek” dedi.

Özersay, söz konusu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için konunun Meclis'e taşınacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Dokunulmazlığın kaldırılması kararını verecek makam Başsavcılık değildir. Kararı meclise gönderir, meclise geldiğinde iç tüzüğe göre komisyon kurulur. Komisyon gerek milletvekilini gerekse Başsavcılığı dinledikten sonra karar alır ve genel kurula gönderir. Genel kurulda oylama yapılır ve dokunulmazlığın kaldırılmasına öyle karar verilir. Ancak oy birliği değil oy çokluğu dokunulmazlıkla ilgili kararın alınması için yeterli olacaktır.”

Kamuoyunda beklenti oluştu

Kamuoyunda çok yaygın bir beklenti oluştuğunu ifade eden Özersay, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu suçu işlediler mi işlemediler mi bırakın mahkemeler karar versin. Kişi özelinde dokunulmazlık kalktığı zaman milletvekilliği devam edecek ama polise ifade verecek, mahkemeye gidip gelecek. Kimse dokunulmazlık zırhının arkasına kimse saklanmasın. Kim suçlu kim değil ortaya çıksın. Mahkemelerin önünü açmak meclisteki tüm milletvekillerinin boynunun borcudur.”

