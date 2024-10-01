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7 gün hücrede

Yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlıların tutukluluk süresi uzatıldı

7 gün hücrede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından,  Narko-Güç 2 operasyonu kapsamında yarım kilo hintkeneviri ile yakalanan, Tari Travis İkoli, Marvellous Elence ve Nelson Egenti dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 26 Eylül saat 15.00 sıralarında, Tari  Travis İkoli’nin Tekant Bölgesi’nde bulunan ikametgahına baskın yaptıklarını söyledi. Gökova, kapıyı çalarak polis diye seslenmelerinin ardından, ikametgah içerisinde koşuşturma sesleri duymalarına müteakip kapıyı kırarak içeri girdiklerini belirtti. Polis, o esnada, Tari Travis İkoli’nin, balkona doğru koşarak, elindeki bir poşeti komşu apartmanın balkonuna doğru attığını anımsattı. Zanlıların huzurunda yapılan arama sonucu, ev içerisinde 50 gram hintkeneviri bulunduğunu anlatan polis, Marvellous Elence’nin üzerinde de 10 gram hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı. Tari Travis İkoli’nin komşu apartman balkonuna attığı poşet içerisinde de 440 gram hintkeneviri bulunduğunu mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 5 saat Önce

KKTCye gelen YOLCULARDAN biri !

Karpazlı
Karpazlı - 5 saat Önce

İşte hergün görmeden okumadangeçemediğimiz haberlerden bir yenisi daha...Ünal Üstel hükümetinin medarı iftiharı..Övünsun dursun,gurur duysun memleketin bu halinden lanet olsun yüzlerine...

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