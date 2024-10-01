Kısa süreli hapis verildi

Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu iş yerinde arkadaşının 16 yaşındaki kızına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 44 yaşındaki Cuma Usanmaz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3 yıl hapis öngören suçlardan yargılanan sanık 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa süreli hapis verilmesinde sanığın 29 Eylül’den Türkiye’nin Hatay ilinde bulunan 17 yaşındaki oğlunu trafik kazası sonucu kaybetmesi etken oldu.

Kararı okuyan yargıç, 24 Ağustos 2024 tarihinde 02.15-04.00 saatleri arasında Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanı içerisinde misafir olarak bulunan sanığım aynı iş yerinde babasına yardım eden 16 yaşındaki kıza, dükkanda kimsenin olmadığı bir sırada cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın genç kıza “sana 600 TL vereyim hem alt hem üst al, tişörtü siyah alma, pembe ya da beyaz al” dediğini, 16 yaşındaki kızın ne demek istediğini sorması üzerine sutyen al diyerek, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti. Yargıç, sanığın daha sonra 16 yaşındaki kızın sağ elinden öperek cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Cinsel nitelikli suçların son zamanlarda arttığına vurgu yapan yargıç, yargıtay kararlarına değinerek, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere ve işlemeye teşebbüs edeceklere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanığın yaşı itibariyle hayat tecrübesine sahip bir kimse olduğunu, arkadaşının kızı olmasına rağmen söz konusu suçları işlediğini, bu faktörlerin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini belirtti.

Yargıç, sanığın sabıkası bulunmamasını, suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı komasını, Türkiye’de bulunan iki çocuğundan birini kaza sonucu kaybetmesini hafifletici etken olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın cezaevindeyken çocuğunu kaybetmesinin büyük bir acı ve hayat boyu unutulmayacak bir durum olduğunu, cenaze törenine katılamadığını da ifade ederek, bu hususların ceza süresinin takdirinde değerlendirdiğini, sanığa uzun süreli hapis yerine bir ay 15 gün ceza vermeyi uygun ve adil bulduğunu açıkladı.