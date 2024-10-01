Mart’ta ekti Eylül’de biçti

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gazimağusa’da düzenlenen Narko-Güç Operasyonunda ele geçirilen 2 kilo 880 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma sürüyor. Meriç köyündeki evinde kenevir yetiştiren Mehmet Karadeniz ile ondan uyuşturucu aldığı ortaya çıkan Levent Horoz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Arif Karadeniz’in ise suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Duruşmada Mehmet Karadeniz’in operasyonda ele geçirilen tüm uyuşturucuyu Mart ayında ektiği kenevir bitkilerinden elde ettiğini söylediği açıklandı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, narkotikten bir ekibin Mehmet Karadeniz’in Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında bir metre boyunda ekili vaziyette bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti.

Polis memuru, akabinde zanlının Levent Horoz’la birlikte Dörtyol civarında olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, 2 zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 150 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis,2 zanlının da tutuklandığını açıkladı.

Zanlıların Gazimağusa’da da ikametgahlarının olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, Horoz’un evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Horoz’un ifadesinde uyuşturucuyu eylül ayı içerisinde zanlı Mehmet Karadeniz’den 5 gram olarak aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, Mehmet Karadeniz’in Gazimağusa’da kaldığı evde ise 15 gram daha hintkeneviri bulduklarını belirtti.

Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Mart’ta ekti

Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 2 kilo 715 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı.

Polis, Mehmet Karadeniz’in evinde bulunan uyuşturucu maddeleri 2024 yılı Mart ayında ektiği kenevir bitkilerinden elde ettiğini söylediğini aktardı.

Uyuşturucu analize gönderilecek

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, incelecek kamera görüntüleri olduğun belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Zanlıların avukatı, Horoz’un sadece içici olduğunu, ziraatla akalası olmadığını öne sürdü.

Avukat, Mehmet Karadeniz’in ifadesinde tüm suç benim, hepsi bana ait dediğini de aktardı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.