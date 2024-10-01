‘Geçinemiyoruz’

Cumhuriyet Meclisi 99 günlük tatilin ardından yeni yasama yılına bugün başlıyor. “Yeni dönemde meclisten beklentiniz nedir?” sorusunu yanıtlayan vatandaşların büyük bir kısmı “hiçbir beklentimiz yoktur” dedi. Vatandaşların bir kısmı önceliğin pahalılık olduğunu belirterek buna çare üretilmesini istedi.

Hayat pahalılığı nedeniyle geçimin zorlaştığını belirten vatandaşlar, gelinen noktada domates, salatalık, patlıcan ve patates gibi yiyecekleri taneyle satın almaya başladıklarını söyledi. Yolların durumundan ve trafik kazalarından da şikayetçi olan vatandaşlar, suçlara yönelik cezaların artırılmasını önerdi.

Ne dediler..?

Zalihe Şerifoğlu

“Meclisin 99 günlük tatili bitti ve milletvekilleri meclise geri dönüyor. Bu yeni dönemde meclisteki vekillerden beklentimiz icraattır. Eğitim, yollar, pahalılık ve sağlık alanında halkın yararına olacak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Mehmet Şerifoğlu

“ Bu yeni dönemde milletvekillerinden beklentimiz ekonomik alanda çalışmaları. Pahalılık aldı başını gidiyor. Her markette farklı fiyatlar var ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaları gerekiyor. Diğer yandan okullar, yollar, sağlık ve daha birçok alanda sıkıntılar yaşanırken bizler de yeni dönemde meclisteki vekillerimizden bu sorunları ortadan kaldırmak adına çalışma yapmasını bekliyoruz.”

Alpay Kortaş

“Meclisin 99 günlük tatili bitti ve vekiller görevlerine geri dönüyor. Bu yeni dönemde meclisteki vekillerden beklentimiz enflasyonu bitirmeleridir. Enflasyon bu halkı yedi. Diğer yandan eğitimle ilgili çalışmalarını istiyoruz. Sınıfların tamiratları bitmedi ve çocuklar bu sene konteyner sınıflarda eğitime başladı. Bu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Türkay Refikoğlu

“Meclisin tatili bitti ve bu yeni dönemde de milletvekillerinden hiçbir beklentim yoktur. Ben 65 yaşımı bitirdim ve bu yaşıma kadar hiçbir devlet dairesindeki işimi yapamadım o yüzden benim bir beklentim yoktur. Meclis toplantılarına tüm vekillerin katıldığı bir disiplini önce kendilerinde sağlamaları sonrasında da halkın yararına olacak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Seniha Oktay

“Meclisin 99 günlük tatili bitiyor ancak bu yeni dönemde de meclisteki milletvekillerinden bir beklentimiz yoktur çünkü hep aynı şeyler yaşanıyor. Meclisin acilen ekonomik anlamda çalışmalar yaparak pahalılığı önlemesini istiyoruz. Bir ihtiyacımızı alırken üç kez düşünerek alıyoruz. O nedenle ekonomik alanda çalışmalar yapmaları kesinlikle önemlidir.”

Esat Ulusol

“Meclisin tatil sonrası girdiği yeni dönemde ekonomi üzerine çalışmalar bekliyoruz. Pahalılık aldı başını gidiyor ve bir denetim maalesef yapılmıyor. Diğer yandan eğitime ve okullara da önem vermeleri gerekiyor. Okullar üç ay tatil oldu bir iş yapmadılar şimdi okulları tamir etmeye çalışıyorlar. Pahalılık nedeniyle alışveriş güneye kaydı. Güneyde et fiyatı bizimkinin yarı fiyatına. Bu adamlar yarı fiyatına satarken biz niye satamıyoruz. Güneyde demek ki meclis daha güzel çalışıyorlar çünkü adamların istikrarlı bir duruşları var. Biz de meclisimizin istikrarlı bir şekilde çalışmalarını ve ilkede yaşanan sorunları giderecek çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Hayrettin Akın

“Meclisteki milletvekillerinden bu yeni dönemde beklentimiz pahalılığı önlemeleridir. Ayrıca piyasada bir denetim yapmalarını da istiyoruz. Bir artış verecekler ancak artışı biz almadan zamlarla geri alıyorlar. O nedenle denetim istiyoruz. Diğer yandan ben yolların da ciddi anlamda bakıma alınmasını istiyorum. Yollarımızın ne şehir içindekiler ne de şehirlerarası anayollarda hayır kalmadı bunlarla ilgili de yeni dönemde etkin kararlar almalarını istiyoruz.”

Mustafa Kemal Çetinkayalı

“Meclis tatilini bitirdi ve bu yeni dönemde milletvekillerinden enflasyonu düşürecek kararlar almalarını istiyoruz. Asgari ücretle çalışan insanlar çok zor şartlarda hayatlarını idame ettiriyor o nedenle ekonomi alanında ciddi tedbirler almalarını istiyoruz. Diğer yandan sağlık alanında da çalışmalar yapmalarını ve Kıbrıs sorununun da çözümü noktasında çalışmalarını istiyoruz.”

Tuncay Naneci

“Meclisin tatili bitti ancak bizim yine bir beklentimiz yoktur. Önce bu pahalılığı önlesinler ondan sonra o koltuklara otursunlar. Memlekette yol yok, trafik darmadağın. Bir yerden bir yere gideceksin arabalar ciddi zararlar görüyor. Tüm bunları düzeltmelerini istiyoruz ancak bunlardan da bir umudumuz kalmadı artık.”

Server Öztürk

“Meclis 99 günlük tatilini bitiriyor ve bu yeni dönemde meclisteki vekillerden beklentimiz ekonomi ve her gün can kaybı yaşanan trafikte ciddi çalışmalar yapmalarıdır. Trafikte çok fazla araba var ve yolların acilen yapılması gerekiyor. Diğer yandan eğitimde sıkıntılar yaşanıyor ve bu noktada çocuklar eğitimlerini konteyner sınıflarda alıyor. Tüm bu sorunlarla ilgili çalışmalar yapılmasın ı ve artık sıkıntıları çözüme kavuşturmalarını istiyoruz.”

Uğur Karakaşlı

“Hiç biri meclise gelmesin hepsi de istifa etsin. Piyasada bir denetim yok ve herkes sattığı ürünü azaltıp fiyatını yükseltiyor. Rezalet bir durma geldik. Gitsinler güneyde nasıl yönetim olduğunu görsünler. Bu ülkede artık sorunların bitmesinin tek yolu Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Kıbrıs Cumhuriyetine geri dönülmesidir. Bu ülkede artık başka şansımız kalmadı. Adamların ekonomik durumunu görüyoruz. Meclisteki vekillerden tek beklentimiz Kıbrıs sorununun çözümüdür. Başka yerlerden göçmen gelenler Rum mallarını satarak lüks yaşıyor sonra da geldiği yerde hayalini kuramazken burada Rum mallarını satarak lüks yaşıyor ve hayalimdi diyor.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 09:56