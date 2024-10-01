Yolcular panik yaşadı

Lefkoşa’da şehir içi taşımacılığı yapan yolcu minibüsü, seyir halindeyken trafikte yavaşlamak zorunda kaldı. Ancak sürücü frenlerin tutmadığını anlayınca diğer araçlara çarpmamak için direksiyon kaldırıma kırdı. Kaldırım üzerinde bir süre ilerleyen dolmuş, Ticaret Odası’nın önündeki bayrak direklerine çarptıktan sonra durabildi.

Dolmuştaki yolcular büyük korku yaşarken, dolmuş durur durmak araçtan indi. Çarpma nedeniyle büyük bir gürültü yaşanırken, Ticaret Odası çalışanları dışarı çıktı. Çalışanlar korku yaşayan yolculara su dağıtarak, sakinleşmelerini sağladı.

Dolmuş şoförü frenlerin tutmadığını söylerken, polisten yapılan açıklamada kazanın saat 08.50 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, Kadir Paksoy (E-43), yönetimindeki TPS 136 plakalı otobüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Ticaret Odası önlerinde geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırım üzerine çıkarak bina önünde bulunan bayrak direklerine çarpıp durduğunu açıkladı.