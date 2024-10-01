‘İçiyorum’ dedi

Lefkoşa’da evinde 23 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen paralar bulunan Muhammed Atıf Osman tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde sadece içici olduğunu söylediği ancak polisin evde bulunan hassas terazi ve 910 dolar, 150 Euro, 70 Sterlin ile 16 bin 700 TL paradan dolayı satıcı olma ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 26 Eylül 2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında zanlının Hamitköy’deki evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının evinde yapılan aramada; yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri, bir adet sarma sigara, bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 910 dolar, 150 Euro, 70 Sterlin ve 16 bin 700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi adını bilmediği siyahi bir şahıstan 500 Euro paraya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin ifade verdiğini ve sadece içici olduğunu söylediğini aktardı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.