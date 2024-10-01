64’üncü yıl

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 64’üncü yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla dün adaya geldi. Adaya varışından sonra Cumhurbaşkanlığı sarayına giden Sakellaropoulou, bıurada Rum toplumu lideri Nikos Hristodulidis tarafından askeri törenle karşılandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Kıbrıs’ın 50 yıldan beri bölünmüş olduğunu belirterek, Türkiye’yi işgalcilikle suçladı.

Güney Kıbrıs ile ilişkilerin her geçen gün geliştiğini söyleyen Yunanistan Cumhurbaşkanı, adanın yeniden birleşmesi yönündeki gayretlere destek verdiklerini ifade etti.

Bu arada bugün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek resmi geçit töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 10:04