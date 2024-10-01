Yaralının durumu ağır

Lefkoşa’da meydana gelen olayda trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı 43 yaşındaki adamın şahsın yüzüne yumruk atarak yere düşmesine ve başını taşa çarpmasına neden olan Türkmenistan uyruklu Ghulam Awais, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde olay anından yanında bulunan şahsın, darp suçunu işlediğini söylediği aktarıldı.

Yere düşen ve bu nedenle beyin kanaması geçiren 43 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayın 26 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kemal Aşık Caddesinde bulunan otobüs terminali önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı ve kendisine vuracağından korktuğu için 43 yaşındaki İ.B.’nin yüzüne yumruk atıp, yere düşmesine ve kafasını taşa çarpmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, İ.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, beyin kanaması nedeniyle nöroloji servisinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, olay yerindeki kameraların incelendiğini, o esnada zanlının yanında başka bir şahsın daha olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu şahsın da olaya karıştığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının ifadesinde tartıştıklarını, olay anında yanında başka biri olduğunu ve onun İ.B.’ye vurduğunu iddia ettiğini belirtti. Polis, bu yönde soruşturma sürdüğünü belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

