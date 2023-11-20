Döverek kaçırdılar

Pakistanlı bir grup, alacak-verecek meselesi yüzünden Gemikonağı’nda yaşayan Afaq Ahmad’ı zorla arabaya bindirip, kaçırdıktan sonra parasını ve cep telefonunu çaldı.

Afaq Ahmad’ı darp eden zanlılardan ikisi yakalanırken,4 kişinin arandığı belirtildi. Olayda suç ortağı rolünde olan Niaz Ali Khan ile Aqil Ahmad Burki dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk süresi talep edildi.

Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, Ashiq Hussain’in kimliği meçhul iki erkek şahıs ile birlikte Gemikonağı'nda sakin Afaq Ahmad’ı kendisine borcu olduğu gerekçesi ile zorla kirasında bulunan ZPN 264 plakalı araca koyup kaçırdıktan sonra, darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların Afaq Ahmad'ın iPhone 15 model cep telefonu ile 400 Dolar ve 300 TL parasını çalarak, soygun suçunu işlediklerini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Ashiq Hussain’in olaydan sonra Afaq Ahmad’ı alıp, Haspolat’a götürdüğünü, orada araç değiştirerek, Niaz Ali Khan'ın kullanımında bulunan ve içerisinde Aqil Ahmad Burkı ve soy isimleri tespit edilemeyen Pakistan uyruklu Bilal ve Adnan isimli kişilerin bulunduğu EP 844 plakalı araca bindirdiğini söyledi.

Gemikonağı’dan kaçırdılar, Gazimağusa’ya götürdüler

Polis memuru, Ashiq Hussain, Niaz Ali Khan, Aqil Ahmad Burki, Bilal ve Adnan’ın Afaq Ahmad’ı Gazimağusa’ya götürdüklerini açıkladı. Polis, zanlıların bir süre Bilal isimli kişinin mandırasında kaldıktan sonra aynı yoldan geri Lefkoşa'ya geldikleri esnada Afaq Ahmad’ın zanlılardan kurtulup polise sığındığını açıkladı.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, ZPN 264 plakalı aracın Haspolat bölgesinde terk edilmiş şekilde bulunup emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, aranan şahıslardan Niaz Ali Khan ve Aqil Ahmad Burki’nin Gemikonağı'nda tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların işledikleri suçların ağır suçlar olduğu, mesele ile ilgili halen aranmakta olan zanlılar ve emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan zanlılara ve emarelere müdahale etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlılar ise suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme, işlendiği iddia edilen suçların oldukça vahim ve ağır suçlar olduğunu, olayın aydınlatılması için polise fırsat verilmesi gerektiğini belirterek, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

