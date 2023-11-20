Kaza yapan Oğlunu Rum tarafına kaçırdı tutuklandı..

“Suçu Örten” suçundan tutuklanan zanlı Niyazi Şarafat bu sabah Güzzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Erdem Çevikdal, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde, saat 01.40 raddelerinde, zanlı N.Ş.’nin, Cengizköy-Yeşilyurt anayolu üzerinde meydana gelen ve ağır yaralanmayla neticelenen trafik kazasının ardından kaza mahallini terk eden oğlu Kudret Şarafat ’nin cezadan kurtulmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının bu amaçla oğlunu Bostancı Kara Giriş Kapısı’na götürerek Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladığını ve “suçu örten” suçunu işlediğini dile getirdi. Zanlının derdest emri gereği tutuklandığını anlatan polis, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Meseleyle ilgili alınması gereken ifadeler, ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu söyleyen polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata edebileceğine dikkat çekti. Polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.