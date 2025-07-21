‘Uzlaşmaz tutumları sürüyor’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da düzenlenen Resmi Geçit Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk tarafının iş birliği ve diyalog çağrılarına Rum yönetiminin hâlâ olumlu karşılık vermediğini söyledi. Tatar, su, enerji ve geçiş kapıları gibi temel konularda kapsamlı iş birliği önerilerini yinelediklerini ancak muhataplarının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

Tatar, göreve gelmeden önce federasyon temelli müzakere sürecinin artık tükendiğini ifade ettiğini hatırlatarak, “Yeni bir siyasetle yola çıktık. Cenevre’de ve sonrasında katıldığımız gayriresmi zirvelerde egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modelimizi ortaya koyduk” dedi.

BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayriresmi görüşmelere dikkat çeken Tatar, bu toplantılarda Kıbrıs Türk tarafının eşit statüyle yer aldığını belirtti. Tatar, “Bu platformlar, uluslararası alanda meşru bir zeminde iki tarafın eşitliğini teyit etmiştir. Ancak Rum liderliği, hâlâ Kıbrıs Türk halkını azınlık gibi görmeye devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, her iki halkın yararına olacak önerilerin Rum yönetimi tarafından çeşitli bahanelerle engellendiğini dile getirdi. “Uyuşturucuya karşı mücadelede dahi bizim polisimizle doğrudan temas kurmaktan kaçınıyorlar. Bu zihniyet, adadaki iş birliğini engelleyen en büyük engeldir” dedi.

