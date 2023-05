Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali’nde bulunan dükkanlar dökülüyor, esnaf ise durumun içler acısı olduğunu söylüyor. Diyalog muhabirine konuşan esnaf, terminalin vaziyetinin kötü olduğunu belirtti ve binaların yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Esnaf ayrıca temizlik ve park sorunundan da dert yandı.

Esnaf ne dedi?

Uğur Ramazanoğlu: Terminalde sıkıntılar olduğu gibi devam ediyor. Dükkanların durumu kötü, park sorunu sürüyor, her yer pislik içinde. Tek yapılan düzenleme tuvaletlerin yenilenmesi onun dışında yıllardır burası ile ilgilenilmiyor, durum içler acısı.

Hüseyin Zornalı: Terminaldeki tüm binalar bakım istiyor, dükkanlar resmen dökülüyor, burada ciddi bir park sorunu yaşanıyor. Buranın temizliğine biraz zaman ayırmaları gerekiyor, özellikle çöp konteynırlarını boşalttıktan sonra temizlemeliler. Çünkü çöp kokusundan oturamıyoruz, gelen müşteriler yemek yiyemiyor, bir de 7-8 tane dükkan kapalı, hiç hoş görüntü değil. İşletemeyecek olan dükkanını başkasına devretsin.

Aydoğan Yılmaz: Terminal dökülüyor, her yer pislik içinde. Binaların yenilenmesi lazım, eğer tamir etmeyeceklerse söylesinler biz kendimi dükkanlarımızı yenileyelim. Bir de bize kaymakamlık içki ruhsatı vermiyor, özellikle hafta sonu turistler geliyor, bira istiyor, yok demek zorunda kalıyoruz. Ama hemen yanı başımızdaki markette içki satılıyor bu nasıl bir adalettir.

Köksal Çebi: Terminalin durumu içler acısı, her tarafı dökülüyor, binaların bir an önce yenilenmesi lazım. Yani terminal öyle bir duruma geldi ki insanın bir dakika bile durası gelmiyor.