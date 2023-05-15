İlginç görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'de halkın 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile milletvekillerini seçmek için gittiği sandık başında ilginç ve renkli görüntülerle de karşılaştı.

Yeniçeri, Hacivat ya da efe kostümüyle giden seçmenlerin bazıları ulaşım aracı olarak atı tercih etti.

Hasta ya da bakıma muhtaç seçmenler ambulansla sandığa giderken, engellilere seyyar sandık sağlandı.

Hastanelerde tedavi gören bazı hastalar ambulans ya da özel araçla sandık başına götürüldü. Birçok yerde engelli vatandaşlar "seyyar sandık" ile oy kullanırken, görme engelliler kendileri için oluşturulan şablon aracılığıyla vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Darülaceze'nin sakinleri, kurum içinde kurulan 2 sandıkta oy kullandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, oy kullanacağı okula atla, Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin yeniçeri kıyafeti ve at üzerinde gitti.

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandığı Türkiye’de bir seçmen de Hacivat kılığına girdi.

Çankaya İlkokulu'nda bir baba kucağındaki bebeğiyle oyunu kullandı ve oy zarfını sandığa bebeğiyle birlikte attı.

Bazı seçmenler ise oy vermeye gelirken, evcil hayvanlarını da yanında götürdü. Esenyurt’ta Osmanlı dönemi kıyafetleri giyen 48 yaşındaki Nazım Cihan, oy kullanmaya omzundaki papağanı “Paşa” ile birlikte gitti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Mehterçeşme Mahallesi’nde sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi.

Oy kullanırken kalp krizi

Artvin'de oy kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi, tedavi altına alındı. Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için gittiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.