Polise ihbar yağıyor

Suna ERDEN

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lidya Exchange isimli döviz bürosunda polis tarafından yapılan bir para işlemi soruşturmasında tespit edilen kayıt dışı döviz ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gülşah Demir, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel olayla ilgili bulguları aktardı.

Akmansel, 12 Mayıs 2023 tarihinde 18.00 raddelerinde Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mağusa’da sakin Ahmet Barış Sağlamer’in yapmakta olduğu Lidya Exchange isimli döviz bürosunda aynı gün konu işyerine emanete bırakılan ve geri iadesi istenen 70 bin doların soruşturulması esnasında konu işyerine ait olmayan ve işyerinde sorumlu müdür olan Kaplıca’da sakin zanlı Gülşah Demir tarafından emanete almış olduğu ancak kime ait olduğu yönünde izahat veremediğini söyledi. Polis, 180 bin Dolar ve 200 bin Euro para soruşturma maksatları için işyerinden emare olarak alınıp zanlı Demir derdest emri ile tutuklandığını anlattı.

Parayı bırakanın soy ismini bilmiyor

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıdan izahat istendiğinde parayı emanete bırakan kişiyi görse tanıyacağını ancak soy ismini bilmediği yönünde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, konu iş yerinin kamera incelemesinin devam ettiğini zanlının beyanlarının araştırılacağını ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek, ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



