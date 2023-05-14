Savaşan: annelerimiz, insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için çaba gösteriyor!

Anneler günü nedeniyle hastalar ile Kuzey Kıbrıs’ta sağlık hizmeti almak için bulunan anne ve anne adayı turistleri ziyaret eden Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, annelerin dünyanın dört bir yanında insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gerdiğine işaret ederek, dünyanın geleceği ve kalkınmasında annelerin rolünün büyük olduğuna vurgu yaptı.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ile konsey yetkililerinin Anneler günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs’taki hastalar ile sağlık hizmeti almak için KKTC’de bulunan anne ve anne adayı turistleri ziyaret ettiği bildirildi. Dr. Ahmet Savaşan’ın ziyaretlerde yaptığı konuşmada, iyiliğin, sevginin, fedakarlığın ve merhametin kaynağı annelerin değerinin bilmesi ve kadınlara hak ettikleri değerin vermesi gerektiğini söylediği belirtilen açıklamada, “hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi çok kutsal bir sorumluluğu da üstlendiğine dikkat çektiğine yer verildi. Açıklamada Savaşan’ın, “Annelik, hiç şüphesiz hayattaki en masum ve en güzel duygudur. Anneler, ölene dek, evlatlarının geleceği için sonsuz fedakarlık, sevgi ve şefkatle çaba gösterirler, emek harcarlar. Emeğin en kutsalı da budur” dediği kaydedildi.

KADINLARIN HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMASI DÜNYANIN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ…

Annelerin, evlatlarının ilk arkadaşı, ilk öğretmeni, ilk sırdaşı, onların hayattaki en güvenilir rehberi, yol göstericisi olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, sahiplenme ve koruma duygusunun en çok annelerde bulunduğunu söyledi. “Annelere hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, hepimize düşen önemli bir görev ve sorumluluktur” diyen Ahmet Savaşan “insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için, her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan annelerin; aynı zamanda bir kadın olarak da, toplumda hak ettiği yeri alması, dünyanın geleceği ve kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

KADINLAR, EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASAL HAYATTA EŞİT YER ALMALI…

Dünya’nın yarısını oluşturan kadınların, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta eşit yer alabilmelerinin, bir taraftan ekonomik refah seviyesinin yükselmesine, diğer taraftan da, toplumun aydınlanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Ahmet Savaşan, “bizler, kadınlarına değer veren, el üstünde tutan, cennet, annelerin ayakları altındadır ilkesiyle annelere yaklaşan bir milletin mensuplarıyız. Hepimiz başta kendi annemiz olmak üzere bütün annelere saygı göstererek, onları sadece bir gün değil, yılın her günü ve her saati baş tacı yapmalıyız. Başta ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında çocuklarını umutla büyüten anneler yanı sıra sağlık hizmeti almak için ülkemizi tercih eden bütün anne ve anne adaylarının bu özel gününü kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

ANNELER VE ANNE ADAYLARI MUTLU OLDU...

Açıklamanın sonunda hastalar ve Kuzey Kıbrıs'ta sağlık hizmeti almak için bulunan anne ve anne adaylarının konsey başkanı ve yetkililerinin Anneler Günü'nde kendilerini hatırladıkları ve ziyaret ettikleri için duydukları büyük memnuniyeti dile getirdiklerine yer verildi.