Satışlar durgun

Ömer KADİROĞLU

Dünyanın en önemli varlıkları olan anneler, bugün bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle hatırlanacak.

KKTC gibi, mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlandığı ülkelerde milyonlarca insan bu anlamlı günde annelerini mutlu ederek onlara unutulmaz bir gün yaşatmaya çalışacak.

Hayatta olmayan anneler ise mezarları ziyaret edilerek hatırlanacak.

Bu özel günde annelerini hediyelerle onore etmek isteyen vatandaşlar da kuyumculara, kıyafetçilere, ayakkabıcılara ve çiçekçilere uğruyor. Pek bir hareketlilik yaşanmayan çiçekçiler bugün de akşam geç saatlere kadar hizmet vereceklerini söyledi. Diyalog’a konuşan esnaf, tüm çiçek fiyatlarında bir artış olduğunu ancak en fazla artışın orkidede gerçekleştiğini söyledi. Bu özel günde orkide almak isteyenlerin 600 ile 750 lira arası bir parayı gözden çıkarması gerekiyor. En çok tercih edilen saksı çiçeklerinin geçen yıl 100-150 lira arası olduğunu söyleyen esnaf, bu yıl ise 200 liradan satışa sunulduğunu aktardı. Diyalog muhabirinin derlediği bilgilere göre geçen yıl 50 lira olan kesme gül 70 lira, 1 gül ile kutu aranjman fiyatları ise 150 lira oldu.

“Melekler Takımı” anneleri unutulmadı

Öte yandan Kıbrıs Türk Anneler Derneği, depremde hayatını kaybeden “Melekler Takımı” annelerini “Yılın Anneleri” ilan etti, acılarını paylaştıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Ayten A. Rıfkı Işık Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “ Mutluluk, başarı ve yaşam kaynağının sırrı annelere olan sevgi ve saygıda saklıdır” dedi.

Annelere olan sevginin ve içten güzel bir çift sözün yerini hiçbir hediyenin alamayacağını, yılın her günü anneleri saygı ve sevgi ile kucaklamak gerektiğini ifade eden Işık, tüm annelerin gününü kutladı, hayatta olmayanlara ise rahmet diledi.

Çiçekçiler ne dedi?

Hanife Karataş (Tomurcuk Çiçek Evi)

“Çiçek sattığımız için herkes son günü bekliyor ve esas yoğunluğu bugün yaşayacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllardaki gibi insanlar istedikleri gibi gönül rahatlığı ile çiçek almaya gelemiyor. Geçtiğimiz yıl böyle zaman en çok sattığımız çiçekler arasında 100 TL olan cezarlar bu sene 150 lira, kalonşo çiçekleri ve güller de geçtiğimiz yıl 150 bu yıl 200 liradan satılıyor. Kesme gül geçtiğimiz yıl 50 TL’den satılırken bu yıl 70 TL oldu ayrıca kutu içerisinde aranjman olarak güller 150 TL’den satılıyor. En çok beğenilen ve daha önceki zamanlarda en çok sattığımız çiçek olan orkideler ise geçtiğimiz yıl 450-500 liradan satılırken bu yıl 750 TL den satılıyor. Fiyatı nedeniyle orkideye çok fazla talep olmuyor. Tüm çiçeklerde çok olmasa da bir artış vardır ancak en çok artış gören çiçek orkide oldu. Bugün saat 07.00’dan 21.00’e kadar açık olacağız çünkü normal zamandan ziyade özel günlerde işlerimizde biraz daha fazla hareket oluyor. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutlar ellerinden öperim.”

Tekan Öztürk (Giz Çiçekçilik)

“Anneler günü dolayısıyla işlerimizde normal günlere göre bir hareketlilik yaşıyoruz. Vatandaşların alım güçlerini kaybettiği için eskisi gibi çiçek almaya gelemiyorlar. Gelen müşteriler çiçeklerin fiyatlarını duyunca şaşırıyorlar. Özellikle orkide fiyatlarında bayağı bir artış oldu. Orkide geçtiğimiz yıl 350 TL iken bu yıl 600 TL oldu. Anneler Gününde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz çünkü özel günler beklediğimiz ve iş yapabildiğimiz günlerdir. Ayrıca evlere teslimat da yapıyoruz. Annelerimiz bizim için çok değerlidir ve tüm annelerin anneler gününü kutlar hayatını kaybeden annelerimize de Allah’tan rahmet dilerim.”