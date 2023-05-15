Savaş gemileri gelecek

Mevcut yapısı ile Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz bölgesinde ki jeopolitik rolünü güçlendirme isteğine ve Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) deniz kuvvetinin harekât ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumda olan Mari’deki “Evangelos Florakis deniz üssü” konusunda perde gerisinde hareketlilik kaydedilmekte olduğu bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Mari’deki Üssün Zafiyetleri Korkunç… Deniz Altyapılarının İyileştirilmesi Yönünde Hareketlilik Kaydediliyor” başlıklı haberinde “deniz üssü”nün 65 metre üzerindeki savaş gemilerinin demirlemesine olanak tanımaması ve özel sektöre verilen Limasol Limanı’nın bağlama ücretlerinin fahiş olması nedeniyle bölgedeki savaş gemilerinin ikmal ve diğer hizmet alımı için Güney Kıbrıs’ı seçen bazı ülkelerde hoşnutsuzluk yarattığına dikkat çekti.

Rum yönetiminin, diplomatik değerlendirmelerin tayin ettiği üzere, emrivaki şeklinde istenmeyen yanlış anlamalar olabileceğinden kaygı duyduğuna dikkat çekilen haberde “istenmeyen yanlış anlamalara” örnek olarak zaman zaman Rum limanlarını kullanan Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) gemileri gösterildi.

Habere göre UNIFIL’e katılan ve Gazi Mağusa Limanı’nı kullanan Türkiye’nin tavrının dikkate alınması gerektiği “imalı şekilde” söyleniyor. Zafiyetler ve savaş birliklerine hizmette yaşanan sorunlar devam ederse UNIFIL’e katılan bazı ülkelerin "Türkiye’nin uyguladığı pratiği izleyebileceğinden” kaygı duyuluyor.

Haberde böyle bir gelişmenin: öncelikle Kıbrıs sorununda, ikinci olarak da Rum yönetiminin on yıldır enerji, işbirliği oluşumları ve RMMO’nun bölge ülkeleri ve diğerleriyle askerî düzeydeki işbirliğiyle geliştirdiği jeostratejik hikâyeyi “zayıflatacağı” için “baş ağrısı yaratacağına” dikkat çekildi.

Fransa’dan teşvik

Fransızlar tarafından dile getirilen “deniz üssünün” iyileştirilmesi ihtiyacının Anastasiadis başkanlığının ilk döneminden beri var olduğunu hatırlatan gazete, özelleştirilen Limasol limanında bağlama ücretlerinin fahiş oranda artması ile daha da elzem hale geldiğine dikkat çekti.

Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, aralarındaki savunma işbirliği çerçevesinde üssün genişletilmesi projesinin temelini attığı, Fransa’nın, üssün 60 metre üzerindeki savaş gemilerinin yanaşmasına imkân sağlayacak şekilde genişletilmesine PESCO aracılığıyla yardımcı olacağı ve bu amaçla Fransız uzmanların katkılarıyla bir proje hazırlandığı hatırlatıldı.

Gazete büyük gemilerin bağlanması standartlarına uygun hazırlanan proje kapsamında üste yapılacak çalışmaların 1-üsün güneyine yeni bir dalgakıran inşa edilmesi, 2- savaş gemilerinin bakım ve onarım çalışmaları için küçük bir tersane kurulmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.