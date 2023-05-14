Direk var lamba yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka’da, köy girişinde bulunan Halken isimli sitenin 2 sokağının aydınlatma direkleri kurulmasına rağmen, lambları yıllardır takılmıyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Fikri Kırıkkale, 2018 yılında bölgeye yerleştiğini ve o tarihten bu yana sokağın geceleri zifiri karanlık olduğunu söyledi.

Aydınlatma direkleri için inşaat şirketine ödemeyi yaptıklarını ve 5 yıldır da elektrik kurumuna aydınlatma parası ödediklerini anlatan Kırıkkale, “Faydalanmadığımız bir hizmetin utanmadan bir de parasını alıyorlar” şeklinde konuştu. Zifiri karanlıktan dolayı bölgede hırsızlık olaylarının da arttığına dikkat çeken Kırıkkale, “elektrik kurumuna gidiyoruz belediyeye yönlendiriyor, belediyeye gidiyoruz kuruma yönlendiriyor, dilekçe yaptık hiç bir sonuç yok, yazıklar olsun” dedi.

Kurumun parası yokmuş

Bölge sakinlerinden Mustafa Özgökçen ise akşam karanlıktan ötürü sokağa çıkamadıklarını, yıllardır zifiri karnalığa mahkum edildiklerini belirtti. Elektrik kurumuna sürekli olarak başvurduklarını anlatan Özgökçen, son olarak kurumdan bir yetkilinin “bizim aydınlatma direklerine lamba koyabilecek maddi gücümüz yok, en iyisi siz belediyeye gidin o halletsin” dediğini ifade etti. Özgökçen, sorunun bir an önce halledilmesini istediklerini ve yargıya başvuru haklarını da kullanacaklarını kaydetti.