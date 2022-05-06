Faturaları ödemeyin

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) ‘Yakıt değişim bedeli’ adı altında faturalara yansıttığı ek vergiler iptal edilecek. Halkın tepkisini dikkate alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun girişimiyle dün toplanan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Elektrik İnkişaf Nizamnamesinde düzenleme yapılarak, yakıt değişim bedeli uygulamasının iptaline yönelik karar aldı. Alınan bu karar Maliye Bakanlığı’na ulaştırıldı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu alınan kararı Bakanlar Kurulu’na sunacağını, onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.

Diyalog’a konuşan Bakan Amcaoğlu, elektrik faturaları hesaplanırken zaten belirlenen tutarın içerisinde yakıt bedelinin yer aldığını, ikinci kez yakıt değişim bedeli uygulanmasının yasal olmadığını ve vatandaşa büyük bir ek yük getirdiğini söyledi.

Amcaoğlu, “Yönetim Kurulu toplantısında iptal kararı üretildi, bize ulaştırıldı. Nizamnamenin yeniden düzenlenmesinin ardından alınan iptal kararı Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete yayımlanacak ”dedi.

Bakan Amcaoğlu, yakıt değişim bedelinin yansıtıldığı Nisan ayı faturalarının son ödeme tarihinin 5 Haziran olduğunu ifade ederek, “O vakte kadar zaten uygulama iptal edilecek. Dolayısıyla insanlarımız faturaya yansıyan o meblağları ödemeyecek” şeklinde konuştu.

Kurum iyi idare edilmedi

Gelinen noktanın Kıb-Tek’in kötü yönetilmesinden kaynaklandığını ifade eden Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Kıb-Tek, 7ay önce 271 milyon lira artıdayken, şimdi 2 milyar borçla karşı karşıya. İyi idare edilmediği için 7 ayda borç batağına saplandı. Evrakları inceledim geçen yılın ekim ayına kadar kurumda bir sıkıntı yok. Ekim ayında çıkan hiperenflasyon etkilerinden ve döviz kurlarındaki yükselişten dolayı sıkıntılar başlamış. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı petrolde yaşanan fiyat artışlarından dolayı da bugün bu noktaya gelindi. Ekim ayında yaşanan sıkıntılar konusunda öngörülü olunamadı. Eğer dolardaki değişimler hesaplanıp Bakanlar Kurulu’na sunulsa ve kilowat başına bir liralık artış yapılsaydı şimdi bu durumda olmazdı. Zamanında hesaplamalar yapılmadığı, kurum borca sürüklendiği için elektrikte kilowat başı 3-4 lira zam gündeme geldi. Tartışmalar yaşandı, halk isyan etti.

Bunlar hep kurumdaki idari yapının üzerine düşeni yerine getirmemesinden kaynaklandı.

Kıb-Tek bireysel bir kurum değil, toplumsal bir kurumdur.

Kurumu asla zarara sokacak bir adım atmayız. Amacımız insanlarımıza yakışan bir elektrik kurumunun oluşmasını ve ayakta kalmasını sağlamaktır.

Ne kurum çalışanları ile ne de başkalarıyla bir derdimiz yoktur. Tek derdimiz kurumun düzlüğe çıkarılmasıdır.”

Amcaoğlu, Kıb-tek’in iyi idare edilmediğine yönelik bir başka örneğin AKSA ile yaşanan sorunlar olduğunu belirtti. AKSA’nın 22 Nisan’dan beri 8 jeneratöründen 7’sini çalıştırmadığını ifade eden Amcaoğlu, “Alacaklarını devletten tahsil edemeyen AKSA enerji üretimini en aza indirdi. AKSA yetkilileriyle görüşüp ödenecek borç miktarının taksite bağlanmasını sağlayacağım” dedi.