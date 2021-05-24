Durumu ağır

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Karpaz anayolu, Kumyalı ile Pamuklu arasında meydana gelen kazada virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek, zeytin ağacına çarpan Enejan Jorayeva adlı 25 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.



Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.İskele-Karpaz ana yolunun Kumyalı-Pamuklu arasındaki bölümünün 1-2’nci kilometreleri arasında olan kazada Lefkoşa'da sakin Enejan jorayeva yönetimindeki EA 751 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla attı, ağaca çarptı

Önce yolun solundan çıkarak takla atan araç, zeytin ağacına çarparak durdu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Enejan Jorayeva kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.