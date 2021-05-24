Ölüm sessizliği sürdü

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta yaklaşık iki aydır pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı dün kalktı.

28 Mart’tan beri her pazar sessizliğe bürünen birçok mekân, yasağın kalkmasıyla yeniden hareketlendi.

Marketler ve bazı iş yerleri kapılarını açarken, Dereboyu, Girne Kapısı civarı ve Sarayönü canlı bir gün yaşadı. Ancak Arasta Çarşısı’nda ölüm sessizliği bu pazar da devam etti.

Arasta Çarşısı sessizliğe büründü

Genellikle Güney Kıbrıs’tan gelen turistlere satış yapan Arasta esnafı, son bir yıldır Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapalı olmasından dolayı zor bir süreçten geçiyor. Pazar yasağının kalkmasıyla Lefkoşa’nın birçok bölgesinde hareketlenme olurken, Arasta’nın sessizliği sürdü. Çarşıda faaliyet gösteren esnaf, sokağa çıkma yasağının kalkmasına rağmen dükkânlarını açmadı.



Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesi ise Arasta’ya göre oldukça hareketliydi. Kafeler, restoranlar müşterilerine hizmet verirken, marketler de iki ayın ardından dün faaliyet gösterdi. Sarayönü Meydanı’ndaki kafe ve restoranlar da dün müşteri ağırladı.

Yeni kararlar bugün uygulamaya giriyor

Bu arada bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine bugünden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi.

KKTC’de halen “sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, SPA, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” Coronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanlarının, bar ve clubların 3 Haziran’da; kapalı oyun salonlarıyla casinoların ise 10 Haziran’da açılacağını bildirmişti.