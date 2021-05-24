Girne Yat Limanı bakımsızlıktan dökülüyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs adasının en gözde yeri ve Girne’nin ilk yerleşim birimlerinden biri olan liman bölgesinin çevresindeki tarihi yapılar yıkılmaya yüz tutmuş durumda.

İlgisizlik ve bakımsızlık yüzünden birçok tarihi yapı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bölge esnafı da bu duruma isyan etti.

Diyalog’a konuşan esnaf, yaz sezonunun başladığını, bölgeye bakım ve onarım yapılması gerektiğini dile getirdi. Bölge esnafı “Turizmi açmayı planlıyorlar ancak bu rezil durumla mı turistleri ağırlayacağız?” diyerek isyan etti.

Terk edilmiş şehir gibi…

Girne Yat Limanı civarındaki daracık sokaklarda inşa edilen Venedik evleri ve binaları ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden çökme tehlikesiyle karşı karşıya.



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 10:16

Aşınmadan dolayı tarihi evlerin dış cephesi ve balkonu kötü bir görüntüye de neden olurken, Girne Belediyesi’nin bazı binalara müdahalesine rağmen bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmadı.Birçok evin duvarı ve balkon korkulukları kısmen yıkıldığı için de paslı demirler ortaya çıktı.Uzun yıllar önce terk edilen bazı tarihi binaları ise otlar ve sarmaşıklar sardı.Evlerin yanı sıra bölgedeki tarihi kilisenin de yarısının yıkıldığı görüldü. Girne Kalesi’nin arka kısmında kalan bölge ise yine bakımsızlık ve ilgisizliğin izleri görüldü. Kale arkası olarak bilinen ve birçok kişi tarafından ziyaret edilen bölgede zeminde bulunan betonların parçalanması ancak tamirini yapmak yerine öylece bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu.Esnaf bakım ve onarım istiyorGirne’de turistlerin gezebileceği yerler arasında gösterilen bölgenin kaderine terk edilmesi esnafın tepkisine neden oldu. Bölgede kafe, restoran, hediyelik eşya dükkanı gibi alanlarda faaliyet gösteren esnaf, tarihi limanın üst kısmındaki binaların yanı sıra kafe ve restoranların bulunduğu yerlerdeki yapıların da aynı durumda yıkılmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Pandemi nedeniyle turizmin, dolayısıyla işlerinin aksadığını belirten esnaf, yaz sezonunun başladığını, bölgeye bakım ve onarım yapılması gerektiğini dile getirdi. Turizm Bakanlığı tarafından limanda başlatılan çalışmalar nedeniyle asfaltın bazı noktalarının kazıldığını dile getiren esnaf, işlerin yarım bırakıldığını, kazılan yerlerin de kapatılmadığını savundu. Bölge esnafı “Turizmi açmayı planlıyorlar ancak bu rezil durumla mı turistleri ağırlayacağız?” diyerek isyan etti.