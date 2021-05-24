Sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı

Onur ULAĞ
Taşkent-Haspolat anayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy van araçta sıkıştı. Nalbantsoy, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kontrol altında
Çarpma sonucu sağa devrilen van aracın sürücüsü Ali Nalbantsoy, aracında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Nalbantsoy, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nalbantsoy, yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.