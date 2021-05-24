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Sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı

Taşkent-Haspolat anayolunda meydana gelen kazada sürücü Ali Nalbantsoy ağır yaralandı

Sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı
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Onur ULAĞ
Taşkent-Haspolat anayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy van araçta sıkıştı. Nalbantsoy, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre; dün 09.40’ta RD 379 plakalı aracıyla Haspolat istikametine seyreden Rumon Sorder (E-32), aynı istikamete seyreden önündeki araçları sağdan geçmeye çalıştığı sırada, sağdaki tali yola dönüşe geçen Ali Nalbantsoy yönetimindeki EP 574 plakalı van araca çarptı.

Kontrol altında
Çarpma sonucu sağa devrilen van aracın sürücüsü Ali Nalbantsoy, aracında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Nalbantsoy, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nalbantsoy, yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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