Beraat kararı bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 1990’lı yıllarda işlenen, arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan’ın olduğu 18 faili meçhul cinayetten yargılanan eski Emniyet Genel Müdürü, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu. Ağır’ın yeniden yargılanacağı belirtildi.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da görülen duruşmada, Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi/emekli Albay Korkut Eken, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekât polislerinin aralarında olduğu 19 sanıkla ilgili davada “beraat” kararı vermişti. Sanıklar, “Suç işlemek amacı kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” ile suçlanıyordu.
Müşteki avukatları, beraat kararını istifa taşımıştı.
İstinaf kararı 5 Nisan'da bozdu
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. 5 Nisan 2021’de beraat kararının oybirliğiyle bozulmasına hükmederken, karar, taraflara yeni tebliğ edildi.
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