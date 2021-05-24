Beraat kararı bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 1990’lı yıllarda işlenen, arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan’ın olduğu 18 faili meçhul cinayetten yargılanan eski Emniyet Genel Müdürü, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu. Ağır’ın yeniden yargılanacağı belirtildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da görülen duruşmada, Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi/emekli Albay Korkut Eken, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekât polislerinin aralarında olduğu 19 sanıkla ilgili davada “beraat” kararı vermişti. Sanıklar, “Suç işlemek amacı kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” ile suçlanıyordu.



Mahkeme, beraat kararının gerekçesinde “Cinayetlerin işlendiği yerler ya da maktullerin alındıkları ve infaz edildikleri yerler dikkate alındığında, cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiği anlaşılmaktadır” demişti. Buna karşılık eski özel timci Ayhan Çarkın’ın ifadelerinin "çelişkili olduğu ve mahkûmiyete yetersiz bulunduğu” savunulan kararda, dosya içerisinde bulunan TBMM ve MİT raporlarının da duyum ve tahminden ibaret olduğu iddia edilmişti. Kararda, “Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Mehmet Korkut Eken’in, Ömer Lütfü Topal cinayetinde azmettirici olduklarına dair delil bulunmamaktadır” ifadesi kullanılmıştı.Müşteki avukatları, beraat kararını istifa taşımıştı.

İstinaf kararı 5 Nisan'da bozdu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. 5 Nisan 2021’de beraat kararının oybirliğiyle bozulmasına hükmederken, karar, taraflara yeni tebliğ edildi.