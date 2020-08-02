Durumu ciddi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Ahmet Kızan isimli 73 yaşındaki sürücü, önce yaya Abigail Abosede Komolafe'ye, ardından bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Komolafe, önce Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Komolafe’nin durumunun ağır olduğu, beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Ahmet Kızan gözaltına alındı.

Önce yayaya ardından araca çarptı

Polisten verilen bilgiye göre; dün 10.40 sıralarında Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ahmet Kızan, kullandığı FT 720 plakalı aracıyla anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun karşı tarafında yaya geçidi üzerinden yolu geçmeye çalışan Abigail Abosede Komolafe'ye çarptı. Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Hacı Yusuf Uslu (E-54) yönetimindeki BF 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Genç kadın beyin kanaması geçirdi

Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede Komolafe, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Komolafe’nin durumunun ağır olduğu, beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Ahmet Kızan gözaltına alındı. Ahmet Kızan’ın bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.