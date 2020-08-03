Bayram evde geçti

Funda BEDİR

Kıbrıs sahnelerinin sevilen sanatçısı Korhan Saygıner’in vokalisti, başarılı sanatçı Necla Aykılıç da ilk defa bayram günlerini ailesiyle birlikte dinlenerek geçirdi.

Pandemi sürecinde turizmin durma noktasına geldiğini ve otellerin boş kaldığını belirten genç sanatçı “Otellerde müşteri olmayınca konser programları da iptal oluyor ve bizler de bundan olumsuz yönde etkileniyoruz” dedi.

Yaşanan sürecin bir an önce sonlanması dileğinde bulunan Necla Aykılıç “Umarım erken bir zamanda yeniden sahnelerdeki yerimizi alırız” dedi.

Bayram günlerini ailesi ve sevdikleriyle birlikte geçirdiğini belirten sanatçı, tüm dostlarının, sanatçıların ve müzikseverlerin bayramlarını kutladı.