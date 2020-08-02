Kontrol altına alındı

Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Güngör köyünde bulunan ve sıklıkla yangınların çıktığı çöplük dün yine alev aldı. Güngör çöplüğünde ikindi vakti çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Dikmen ile Değirmenlik belediyelerine ait tankerler ve iş makineleriyle müdahale edilirken, çöplük saatlerce kontrollü bir şekilde yandı.

Nedeni belli değil

Polisten yapılan açıklamada; saat 16.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Güngör çöplüğünde yangın çıktığı belirtildi. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Dikmen ile Değirmenlik belediyelerine ait tankerler ve iş makineleriyle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada çöplüğün uzun süre kontrollü bir şekilde yandığı kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.